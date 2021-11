Amazon startet dieses Jahr einen Tag früher in den Black Friday und zündet bereits am heutigen Donnerstag ein wahres Deal-Feuerwerk. Und da die Konkurrenz bekanntlich nicht schläft, haben auch MediaMarkt, Lidl und weitere Händler viele Produkte deutlich im Preis gesenkt. GIGA gibt einen Überblick der besten Deals mit besonders hoher Ersparnis.

Shopping-Events Facts

Black Friday 2021: Amazon legt Frühstart hin

Black Friday und Cyber Monday sind eigentlich erst am 26. und 29. November 2021, doch Amazon kommt dieses Jahr allen anderen zuvor und eröffnet das Schnäppchenfest bereits am Donnerstag um 00:01 Uhr mit tausenden Blitz- und Tagesangeboten. Überblick verloren? Das sind die Highlights bei Amazon und anderen Händlern:

Top 10 Black-Friday-Angebote

Amazon-Geräte

Fire TV Stick 4K Max mit Wi-Fi 6 und Alexa-Sprachfernbedienung

Fire TV Stick 4K Max für 36,99 Euro (statt 64,99 Euro UVP): Verbesserte Version des normalen 4K-Streaming-Sticks mit bis zu 40 Prozent mehr Leistung.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick Lite für 14,99 Euro (statt 29,99 Euro UVP): Günstigste Version des Amazon-Bestsellers mit Alexa-Sprachfernbedienung.

Fire HD 8-Tablet

Fire HD 8 Tablet (32 GB) für 49,99 Euro (statt 99,99 Euro UVP): 8-Zoll-Tablet von Amazon mit 2 GB RAM und bis zu 12 Stunden Laufzeit.

Neu: das Fire HD 8 Kids Pro-Tablet

Fire HD 8 Kids Pro-Tablet (32 GB) für 69,99 Euro (statt 134,99 Euro UVP): 8-Zoll-Tablet für Kinder ab dem Grundschulalter, inklusive kindgerechter Hülle.

Fire HD 10-Tablet

Fire HD 10 Tablet (32 GB) für 79,99 Euro (statt 149,99 Euro UVP): 10,1-Zoll-Tablet von Amazon mit Full-HD-Display, 3 GB RAM und bis zu 12 Stunden Laufzeit.

Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa

Echo Dot 3 für 19,99 Euro (statt 99,98 Euro): Kleiner Alexa-Lautsprecher der 3. Generation im Doppelpack zum Sparpreis – auch die 4. Generation für 29,99 Euro (statt 59,99 Euro ist ein Schnäppchen).

Kindle Paperwhite (Vorgängermodell – 10. Generation)

Kindle Paperwhite für 89,99 Euro (statt 149,99 Euro UVP): Wasserfester Bestseller-eBook-Reader mit 6-Zoll-Display und 32 GB Speicher.

Echo Show 5 (2. Generation, 2021)

Echo Show 5 für 44,99 Euro (statt 84,99 Euro UVP): 5 Zoll Smart Display mit Alexa und 2-MP-Kamera.

Apple-Angebote am Black Friday

Apple Watch Series 3 GPS

Apple Watch Series 3 für 189 Euro (statt 219 Euro UVP): Einsteiger-Smartwatch von Apple mit Sportarmband.

Smartphones & Handyverträge: Samsung, Xiaomi & andere Hersteller

Xiaomi 11 Lite 5G NE 128 GB

Xiaomi 11 Lite 5G (128 GB) für 299 Euro (statt 375,99 Euro) bei Saturn: Neuauflage des beliebten Mittelklasse-Smartphones von Xiaomi mit 6,55 Zoll Full HD OLED-Display, 90 Hz, Snapdragon-778G-Prozessor, 8 GB RAM, 64 MP Triple-Kamera, 20 MP Frontkamera.

Realme GT Neo 2 Smartphone

Realme GT Neo 2 (256 GB) für 449 Euro (statt 549 Euro UVP): Top-Smartphone mit 6,62 Zoll OLED-Display, 120 Hz, Snapdragon-870-Prozessor, 12 GB RAM, Dual-SIM-Funktion und 64 MP Triple-Kamera – auch mit 128 GB und 8 GB RAM für 369 Euro (statt 449 Euro UVP) ein Schnäppchen.

Smartwatches & Fitnesstracker

Fitbit Sense - fortschrittliche Gesundheits-Smartwatch

Fitbit Sense für 224,95 Euro (statt 329,95 Euro UVP): Gesundheits-Smartwatch mit Fokus auf Herzgesundheit, Stressmanagement und Wohlbefinden so günstig wie nie zuvor.

Samsung Galaxy Watch 3

Samsung Galaxy Watch 3 für 166 Euro (statt 379,99 Euro UVP) bei Otto: 41-mm-Variante in Bronze + gratis Armband. Bei Saturn auch mit 45 mm für 166 Euro erhältlich.

Huawei Watch Fit Smartwatch

Huawei Watch Fit für 59 Euro (statt 99 Euro UVP): Günstige Smartwatch von Huawei mit umfangreichen Fitness-Funktionen.

Huawei Watch GT 2 Pro Smartwatch

Huawei Watch GT 2 Pro für 159 Euro (statt 195,99 Euro): Sport-Smartwatch von Huawei mit 1,39 Zoll OLED-Display, SpO2-Monitoring, Herzfrequenzmessung, Musikwiedergabe und vielen weiteren Funktionen sowie bis zu 2 Wochen Akkulaufzeit.

Tablet-Angebote am Black Friday

Lenovo Tab M10 Full HD Plus

Lenovo Tab M10 für 139 Euro (statt 229 Euro): 10,3-Zoll-Tablet mit Full-HD-Auflösung, 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher.

Microsoft Surface Go 2, 10 Zoll 2-in-1 Tablet

Microsoft Surface Go 2 für 329 Euro (statt 459 Euro UVP): 10 Zoll 2-in-1-Tablet mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher.

Samsung Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab A7 Lite (32 GB) für 99 Euro (statt 169 Euro UVP): Günstiges 8,7-Zoll-Tablet mit MediaTek (MT8768N) Prozessor und 3 GB RAM.

Galaxy Tab S7+ Wi-Fi

Samsung Galaxy Tab S7 Plus (256 GB) für 679 Euro (statt 979 Euro UVP): Profi-Tablet mit 12,4 Zoll OLED-Display mit 120 Hz und S-Pen-Unterstützung so günstig wie nie zuvor.

Galaxy Tab S7 Wi-Fi

Samsung Galaxy Tab S7 (128 GB) für 479 Euro (statt 699 Euro UVP): Top-Tablet von Samsung mit 11 Zoll 120-Hz-Display und S-Pen-Unterstützung.

Fernseher, Beamer & Soundbars

LG OLED55C16LA OLED TV

LG 55 Zoll OLED-Fernseher C16 für 999 Euro (statt 1.999 Euro UVP): 4K Smart-TV mit 120 Hz, HDR10, HLG, Dolby Vision, Triple Tuner, 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0, webOS 6.0 und Magic Remote so günstig wie nie zuvor – Nachfolger des CX9, aber nur mit Single Tuner, ansonsten keine großen Unterschiede.

LG OLED55CX9LA OLED TV

LG 55 Zoll OLED-Fernseher CX9 für 999 Euro (statt 2.299 Euro UVP): 4K Smart-TV mit 120 Hz, HDR10, HLG, Dolby Vision, Twin Triple Tuner, 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0, webOS 5.0 und Magic Remote so günstig wie nie zuvor – Note 1,5 („sehr gut“) bei Stiftung Warentest.

LG OLED55A19LA OLED TV

LG 55 Zoll OLED-Fernseher für 777 Euro (statt 1.599 Euro UVP) bei MediaMarkt: 4K Smart-TV mit 60 Hz, HDR10, HLG, Dolby Vision, Triple Tuner, 3x HDMI 2.0, 2x USB und webOS 6.0.

Sony XR-65A80J OLED TV

Sony 65 Zoll OLED-Fernseher für 1.499 Euro (statt 2.599 Euro UVP): Top 4K Smart-TV mit 100 Hz, HDR10, HLG, Dolby Vision, Triple Tuner, 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0, 2x USB und Google TV so günstig wie nie zuvor.

Samsung GQ55QN90A Neo QLED TV

Samsung 55 Zoll Neo QLED-Fernseher für 999 Euro (statt 1.699 Euro UVP): 4K Smart-TV mit 100 Hz, HDR10+, HLG, Dolby Vision, Triple Tuner, 4x HDMI, 2x USB und Tizen-Betriebssystem.

LG 55NANO866PA NanoCell LED TV

LG 55 Zoll NanoCell LED-Fernseher für 599 Euro (statt 1.299 Euro UVP): 4K Smart-TV mit 120 Hz, HDR10 Pro, HLG, Dolby Vision, Triple Tuner, 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0, 2x USB und webOS 6.0 Betriebssystem.

H6523BDX, DLP-Beamer

Acer DLP-Beamer für 379 Euro (statt 549 Euro UVP): Mit Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) und 3.500 ANSI Lumen.

Sony HT-SF200 2.1 Soundbar

Sony Soundbar für 99,99 Euro (statt 199,99 Euro UVP): Kompakte, kabellose 2.1-Kanal Soundbar mit eingebautem Subwoofer zum Schnäppchenpreis.

Kopfhörer

JBL Live 650 BTNC, Over-ear Kopfhörer

JBL Live 650 für 69 Euro (statt 199 Euro UVP): Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit ANC, Sprachsteuerung und Schnellaufladefunktion.

Beats Studio3 Over-Ear Bluetooth Kopfhörer

Beats Studio 3 für 159,99 Euro (statt 349,95 Euro UVP): Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer mit ANC, Apple W1 Chip und bis zu 22 Stunden Widergabe.

Samsung SM-R175 Galaxy Buds+

Samsung Galaxy Buds+ für 59 Euro (statt 149 Euro UVP): True Wireless Earbuds von Samsung mit bis zu 11 Stunden Spielzeit so günstig wie nie zuvor.

Sony WH-1000XM4

Sony WH-1000XM4 für 239 Euro (statt 379 Euro UVP): Einer der besten Over-Ear-Kopfhörer mit ANC zum absoluten Knallerpreis.

Bose QuietComfort 45

Bose QC 45 ANC-Kopfhörer für 296 Euro (statt 349,99 Euro): Nachfolger der extrem beliebten QC 35 II Over-Ear-Headphones, inklusive Transportbox, Audiokabel und Ladekabel.

Laptops, Gaming-Notebooks & Monitore

Viewsonic VX3276-MHD-3 80 cm (32 Zoll)

ViewSonic 32 Zoll Design-Monitor für 239 Euro (statt 329 Euro UVP): Schicker Monitor für's Home-Office mit Full-HD-Display.

Microsoft Surface Laptop 4

Microsoft Surface Laptop 4 für 829 Euro (statt 1.129 Euro UVP): Mit Ryzen-5se-Prozessor, 8 GB RAM und 256 GB SSD.

Predator Triton 300SE (PT314-51S-57YJ)

Acer Predator Gaming-Notebook für 999 Euro (statt 1.249 Euro UVP): Kompakter Gaming-Laptop im schlanken Alu-Gehäuse mit i5-Prozessor, 16 GB RAM und NVIDIA GeForce RTX 3060 Grafikkarte.

HP 11a-na0025ng Chromebook

HP Chromebook 11a für 149 Euro (statt 299 Euro UVP): Kompaktes 11,6-Zoll-Chromebook mit MediaTek MT8183 Prozessor, 4 GB RAM und 32 GB eMMC.

Asus Chromebook C423 C423NA-BV0553

Asus Chromebook für 249 Euro (statt 279 Euro UVP): 14-Zoll-Chromebook mit Intel Celeron Prozessor, 8 GB RAM und 64GB eMMC.

Asus VivoBook 15 F515EA

Asus VivoBook für 429 Euro (statt 519 Euro UVP): Bestseller-Laptop bei Amazon mit 15,6 Zoll Full-HD-Display, i3-Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD.

Samsung Galaxy Book 39,62 cm (15,6 Zoll) Notebook

Samsung Galaxy Book für 549 Euro (statt 749 Euro UVP): 15,6-Zoll-Notebook mit Intel Core i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD.

Konsolen & Spiele

Ring Fit Adventure Nintendo Switch

Ring Fit für Nintendo Switch für 59 Euro (statt 79,99 Euro UVP): Perfektes Spiel, um dem Corona-Speck zu Leibe zu rücken.

DualSense Wireless Controller [PlayStation 5] & NBA 2K22 Jumpstart

PS5 Controller + NBA 2K22 für 65,99 Euro (statt 149,98 Euro UVP): Beliebtes PS5-Bundle, deutlich günstiger als im Einzelkauf.

Speicher-Deals am Black Friday

Western Digital 18TB Elements Desktop externe Festplatte

WD 18 TB externe HDD für 299,99 Euro (statt 526,99 Euro UVP): Riesige externe Festplatte zum Spitzenpreis.

SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB externe SSD

SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB für 107,99 Euro (statt 130,78 Euro): Externe Festplatte, 1050 MB/s Lesen, 1000 MB/s Schreiben, mit 2,5 Zoll Formfaktor.

Samsung »EVO Plus 2020 microSD« Speicherkarte

Samsung microSD mit 512 GB für 39,99 Euro (statt 89,99 Euro UVP) bei Otto: Speicherkarte für Smartphones, Tablets, Nintendo Switch etc. mit bis zu 100 MB/s lesend und bis zu 90 MB/s schreibend.

SanDisk Ultra 3D Festplatte, 2 TB SSD

SanDisk Ultra 3D 2 TB für 139 Euro (statt 189,99 Euro) bei Saturn: Beliebte interne SSD zum absoluten Knallerpreis. Auch mit 4 TB für 299,99 Euro (statt 499,99 Euro UVP) bei Amazon erhältlich.

Software, PC- & Gaming-Zubehör

Microsoft 365 Family

Microsoft 365 Family für 49,99 Euro (statt 99 Euro) bei Amazon: Für bis zu 6 Nutzer auf mehreren Geräten für 1 Jahr.

Microsoft Office 2021 Home und Student multilingual

Microsoft Office 2021 Home und Student für 89,99 Euro (statt 149 Euro UVP) bei Amazon: Dauerlizenz für 1 PC/Mac.

Smart Home

Echo Dot + Philips Hue White-Lampe Doppelpack (E27)

Echo Dot 4 + Philips Hue E27 Doppelpack für 39,99 Euro (statt 84,94 Euro UVP): Tolles Bundle für Smart-Home-Neulinge.

Philips Hue White E27 Starter Set

Philips Hue Starter Set für 45 Euro (statt 89,99 Euro UVP): Bridge und 2x E27 LED-Lampen zum absoluten Bestpreis.

E-Mobility & Freizeit

Garmin Edge 530 – GPS-Fahrradcomputer

Garmin Edge 530 für 158,99 Euro (statt 299,99 Euro UVP): GPS-Fahrradcomputer mit 2,6 Zoll Farbdisplay, umfassenden Leistungsdaten, vorinstallierter Europakarte zur Navigation, bis zu 20 h Akkulaufzeit, MTB-Kennzahlen und Smart Notifications.

GoPro HERO10 Black

GoPro Hero 10 Black für 429 Euro (statt 529,99 Euro UVP): Wasserdichte Action-Cam mit Front-LCD, Touch-Display auf der Rückseite, Ultra-HD-Videos, 23 MP Kamera, 1080p Live-Streaming, Webcam, optische Bildstabilisierung.

Ninebot KickScooter ES1LD

Ninebot Einsteiger-KickScooter für 239,90 Euro (statt 309,90 Euro UVP): E-Scooter von Segway mit Straßenzulassung, 20 km/h Höchstgeschwindigkeit und 20 km Reichweite, faltbar.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S

Ninebot Profi-KickScooter für 548,90 Euro (statt 699 Euro UVP): E-Scooter von Segway mit Straßenzulassung, 20 km/h Höchstgeschwindigkeit und 40 km Reichweite, faltbar.

Fischer EM 1724 Mountainbike

Fischer E-Bike für 1.079 Euro (statt 1.399 Euro): Mountainbike mit 29 Zoll, 51 cm Rahmenhöhe und 422 Wh zum Bestpreis.

Küche & Haushalt

Cosori Heißluftfritteuse 5,5L XXL

Cosori Heißluftfritteuse für 99,99 Euro (statt 139,99 Euro UVP): Beliebte Familien-Fritteuse mit 5,5 Litern Fassungsvermögen, LED-Touchscreen, 11 Programmen und 100 Rezepten.

KitchenAid Artisan Küchenmaschine

KitchenAid Artisan für 369 Euro (statt 499 Euro UVP): Kult-Küchenmaschine aus den USA mit 4,8 Liter Rührschüsselkapazität und 300 Watt.

Philips Sonicare DiamondClean 9000

Philips Sonicare DiamondClean 9000 Doppelpack für 166 Euro (statt 235,99 Euro UVP): Eine der besten elektrischen Schallzahnbürsten überhaupt so günstig wie nie zuvor.

De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B

DeLonghi Kaffeevollautomat für 239 Euro bei Amazon: Kompakter Bestseller-Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumdüse und Direktwahltasten für Kaffee und Espresso, leicht zu reinigen.

Philips AC 2889/10 Series 2000 Luftreiniger

Philips Luftreiniger für 239 Euro (statt 429,99 Euro UVP): Testsieger-Luftreiniger mit Alexa-Integration.

Tefal GC7148 Optigrill+ Snacking&Baking Kontaktgrill

Tefal Optigrill+ Snacking&Baking für 119 Euro (statt 279,99 Euro UVP): Bestseller-Kontaktgrill mit einer Vielzahl an Funktionen.

iRobot Roomba e6 (e6192) WLAN-fähiger Saugroboter

iRobot Roomba e6 für 259 Euro (statt 499 Euro UVP): Leistungsstarker Saugroboter mit App-Steuerung, personalisierten Reinigungsvorschlägen, kehrt selbstständig zur Ladestation zurück, kompatibel mit Google Assistant und Amazon Alexa.

SodaStream Crystal 2.0 Wassersprudler

SodaStream Crystal 2.0 für 69,99 Euro (statt 159,90 Euro UVP): Wassersprudler-Set bestehend aus CO2-Zylinder und einer 2x Glaskaraffe.

Streaming & VPN

Termine: Datum für Black Friday & Cyber Monday 2021

Black Friday : Freitag, 26. November 2021

: Cyber Monday : Montag, 29. November 2021

: Cyberweek und „Schnäppchenfest“-Zeit: 22. November bis 05. Dezember 2021

Erfahrungsgemäß gibt es bereits in der Woche vor und der Woche nach dem Black Friday sehr gute Angebote. Je nach Händler wird für diesen Zeitraum oder Teile davon auch von Cyberweek, Cyber Monday Week, Black Week, Black Weekend oder ähnlich gesprochen.

Legt euch hier einen Kalendertermin für den Black Friday an:

Was ist der Black Friday 2021?

Der Black Friday kommt aus den USA. Traditionell räumen die Kauf- und Warenhäuser dort am Wochenende nach Thanksgiving ihre Warenlager, um Platz fürs Weihnachtsgeschäft zu machen. Dazu wurden teils enorme Rabatte gewährt. In jüngeren Jahren wurde der Black Friday vor allem online zu einem gigantischen Shopping-Event, das seinen Weg auch nach Deutschland fand. Auch bei uns ist der Black Friday mittlerweile etabliert.

Video: Black Friday erklärt in 1 Minute:

Was ist Black Friday? Abonniere uns

auf YouTube

Welche Händler nehmen am Black Friday teil?

So ziemlich jeder Online-Händler und auch viele stationäre Geschäfte. Zu den größten Online-Händlern, die in den letzten Jahren daran teilnahmen, gehörten Amazon, Saturn, MediaMarkt, Otto und Ikea. Wir erwarten, dass das 2021 nicht anders sein wird.

Welche Black-Friday-Schnäppchen kann man erwarten?

Fast überall wird es hervorragende Schnäppchen geben. Wir erwarten krasse Preisnachlässe unter anderem in diesen Bereichen:

Handys mit und ohne Vertrag, Zubehör

Laptops und Tablets

Haushaltselektronik wie Staubsaugerroboter, Küchenmaschinen und Smart-Home-Produkte

Unterhaltungselektronik, also Spielkonsolen, Games, TV-Geräte und Projektoren, Kopfhörer, Lautsprecher und Soundbars

Gaming-Zubehör wie Gaming-Stühle, Monitore, Mäuse und Tastaturen

Weiße Ware wie Waschmaschinen, Geschirrspüler

Abo-Dienste für Hörbücher, Musik- und Videostreaming und vieles mehr

Apps und Software

Wie oft ist Black Friday?

Nur einmal im Jahr. Ja, wirklich! Und falls ihr jetzt denkt, dass das ja nicht sein könne, weil doch ständig diese Shopping-Events zelebriert werden, habt ihr zumindest nicht ganz unrecht. Im Frühjahr findet noch der Amazon Prime Day statt, am 11.11. der Singles Day. Verschiedene Shops haben dazu natürlich noch mehr oder weniger regelmäßig weitere Aktionen – die Mehrwertsteuer-Aktionen oder Clubangebote bei Saturn und MediaMarkt zum Beispiel, die Oster- oder Septemberangebote bei Amazon und viele weitere. Das ist normal und auch da kann man gute Schnäppchen machen. Trotzdem „überstrahlt“ der Black Friday (und der angeschlossene Cyber Monday) alles – keine Aktion ist größer und wichtiger und bei keiner erzielen die Online-Händler so viel Umsatz.

Eine Falle soll hier nicht unerwähnt bleiben: Einige Shops und Webseiten rufen öfter falsche „Black Fridays“ aus, zum Beispiel als „Summer Black Friday“. Das ist natürlich Quatsch – hier wird versucht aus einem „Reizwort“ Kapital zu schlagen.

Sollte ich mit Anschaffungen auf den Black Friday warten?

Das können wir nicht pauschal beantworten. Zwar gibt es am Black Friday gute bis fantastische Preise für Produkte in fast jeder Produktgruppe, Schnäppchen gibt es aber auch unabhängig davon zu jeder Zeit des Jahres. Wer ein bestimmtes Produkt sucht, muss nicht Monate warten. Sinnvoll ist, sich die Preisentwicklung anzusehen und dann zuzuschlagen, wenn es günstig ist – ob am Prime Day, Black Friday oder zu einem anderen Termin. Andersherum raten wir aber auch dazu, keine Produkte zum Vollpreis zu kaufen, wenn der Black Friday unmittelbar vor der Tür steht. Mit ein bisschen Geduld und Marktübersicht lässt sich im Herbst viel Geld sparen.

Was sollte ich beim Black Friday beachten?

Die Versuchung ist groß, sich ins Schnäppchengetümmel zu werfen und einfach drauflos zu kaufen. Der Volksmund weiß aber: Am meisten spart man bei Produkten, die man gar nicht erst kauft. Das soll euch um Gottes Willen nicht vom Schnäppchenstöbern abhalten, aber ein paar Tipps wollen wir euch trotzdem mitgeben.

Überlegt euch vorher, was ihr braucht.

Setzt euch ein Limit für Impulskäufe.

Recherchiert Bestpreise und macht euch ein Bild von der Preisentwicklung eurer Wunschprodukte.

Die Pandemie ist noch nicht vorbei, meidet besser das Schnäppchengetümmel in vollen Geschäften. Online ist es gemütlicher und man kann leichter Preise vergleichen.

Geht auf GIGA.DE, wir listen euch die besten Preise und die empfehlenswertesten Produkte.

Die gesamte GIGA-Redaktion wird am Black Friday und den darum liegenden „Feiertagen“ das gesamte Schnäppchenfeuerwerk beackern und euch berichten, was ihr wo am günstigsten bekommt. Bookmarkt euch diese Seite und ihr verpasst kein Angebot.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).