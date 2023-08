Blamage in Apex Legends: Twitch-Streamer entlarvt weltbesten Spieler

Apex Legends gilt als einer der besten Shooter der Welt und erfreut sich entsprechend einer massenhaften Anzahl an Spielern. Natürlich gibt es bei Online-Shootern dieser Art stets jemanden, der an der Spitze steht, doch in diesem Fall soll derjenige nicht ganz sauber dort hingekommen sein.

„Man kann ihm nicht in den Rücken schießen“

Ein Spieler namens Facililatur hat bislang das Leaderboard von Apex Legends angeführt. Das hat sich durchaus positiv für ihn ausgewirkt, da seine Zuschauerzahl auf Twitch rasant angestiegen ist, nämlich von 15 auf 333. Bald darauf geht ein anderer großer Twitch-Streamer namens HisWattson jedoch davon aus, dass Facililatur ein Cheater sei.

Diese Vermutung stellt er auf, weil er angeblich schon häufiger gegen ihn gespielt habe und es ihm nie möglich gewesen wäre, seinen Kontrahenten in den Rücken zu schießen. Er hätte immer gewusst, dass jemand hinter ihm sei. Außerdem behauptet HisWattson, dass Facililatur zuvor schon dreimal beim Cheaten erwischt worden sei – wieso dann nicht auch ein viertes Mal? So die Logik des Streamers.

Der Bann folgt ohne Wenn und Aber

Am 22. August 2023 hat HisWattson seinen Gegner, der da noch Rang 1 belegte, bezüglich des vermeintlichen Betruges angeschwärzt und schon einen Tag später haben die Admins von Apex Legends aufgrund des hohen Aufruhrs gehandelt. Facililatur ist kurzerhand in einem Live-Match gebannt worden.

Wieso aber ist es so schlimm sich auf den ersten Platz zu mogeln? Laut HisWattson ist Rang 1 in Apex Legends lebensverändernd. Er stünde in Verbindung mit einer Menge Abonnenten und Spenden. Jemand, der sich auf diese Weise das Geld und den Ruhm erschummle, stehle dies den ehrlichen Spielern. Aus diesem Grund sei es wichtig, solche Leute immer zu melden.

HisWattson scheint allerdings bekannt dafür zu sein, häufiger Apex-Legends-Spieler mit einem höheren Rang als er ihn belegt des Cheatens zu bezichtigen. So hat er dem top-platzierten Streamer EEH_ERR im Oktober 2022 ebenfalls unterstellt, sich durch Booster an die Spitze gemogelt zu haben. (Quelle: esports.gg)

