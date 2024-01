BMW schlägt Tesla ein Schnippchen: Autobauer geht neue Wege in der Herstellung

BMW geht neue Wege in der Fahrzeugherstellung: In Zusammenarbeit mit der Robotikfirma Figure könnte der humanoide Roboter Figure 01 in der Autoproduktion eingesetzt werden. Während der Roboter monotone oder gefährliche Arbeiten übernimmt, sollen sich seine menschlichen Kollegen auf komplexere Tätigkeiten konzentrieren.

Autoproduktion: BMW setzt auf humanoide Roboter

Bei BMW bahnt sich eine technologische Revolution an: In Kooperation mit dem Robotik-Spezialisten Figure soll der humanoide Roboter Figure 01 getestet werden, um die Autoproduktion effizienter zu gestalten. Das Zukunftsprojekt könnte herkömmliche Fertigungsprozesse grundlegend verändern, indem der Roboter risikoreiche oder monotone Tätigkeiten übernimmt.

BMW verspricht sich von seinem Einsatz aber noch einen weiteren Vorteil. Figure 01 könnte sich ohne große Werks-Umbauten nahtlos in bestehende Arbeitsumgebungen einfügen, so die Hoffnung. Dadurch werden menschliche Arbeitskräfte entlastet, die sich dann auf komplexere Herausforderungen konzentrieren könnten.

Die Zusammenarbeit zwischen BMW und Figure zielt darauf ab, den Figure 01 schrittweise in die Produktionsprozesse zu integrieren. Zunächst geht es darum, Einsatzmöglichkeiten zu identifizieren und den Roboter entsprechend anzupassen. Die Vision: Ein Roboter, der flexibel an verschiedenen Stellen in der Produktion eingesetzt werden kann.

Dr. Robert Engelhorn, Leiter von BMW Manufacturing, sieht in dem Projekt einen wichtigen Schritt, um die Effizienz zu steigern und das Unternehmen für zukünftige Innovationen zu rüsten (Quelle: heise online).

Im Video: Das kann der Figure 01.

Figure 01: Humanoider Roboter in Aktion

BMW: Figure 01 statt Teslas Optimus

Der Figure 01 tritt in direkte Konkurrenz zu Teslas Optimus Bot. Beide Roboter sollen über ähnliche Fähigkeiten verfügen. Allerdings will Tesla seinen Roboter nicht nur in der Produktion, sondern auch in anderen Bereichen wie Laboren oder sogar im Weltraum einsetzen. Bis dahin dürfte es allerdings noch ein weiter Weg sein.