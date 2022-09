Das Börsenspiel geht in die nächste Runde: Bei Trader 2022 könnt ihr mit 200.000 Euro euer Glück oder Können an der Börse unter Beweis stellen, ganz ohne Risiko. Keine Angst, das Geld müsst ihr dafür auch nicht auf der hohen Kante haben. Dem Hauptgewinner unter der Börsenspekulanten winkt ein Top-SUV, aber auch Geldpreise sind drin.

Trader 2022: Beim Börsenspiel könnt ihr einen Jaguar F-Pace gewinnen

Das Börsenspiel Trader 2022 ist zurück: Gamer, Börsenprofis wie -einsteiger oder alle, die sich einfach nur mal etwas am Aktienhandel versuchen wollen, können sich jetzt wieder ein goldenes Näschen verdienen – zumindest innerhalb des Spiels, das die französische Bank Société Générale gemeinsam mit der Stuttgarter Börse anbietet.

Das Börsenspiel Trader 2022 ist offen für alle Spieler ab 18, die Anmeldung läuft über die eigens für das Spiel eingerichtete Homepage (bei Trader 2022 ansehen). Die Teilnahme ist für euch völlig kostenlos, ihr müsst allerdings euren realen Namen angeben, um eine Chance auf die Preise zu haben. Den Gewinner von Trader 2022 erwartet ein Jaguar F-Pace. Das Plug-in-Hybrid-SUV startet bei einem Listenpreis von über 70.000 Euro.

Wöchentlich wird unter allen Teilnehmern außerdem ein iPhone 13 verlost. Für den jeweiligen Wochensieger gibt es 2.222 Euro aufs Konto überwiesen. Ob ihr also Ahnung vom Börsenparkett habt oder einfach nur mitmacht und ein glückliches Händchen beweist, es kann sich lohnen. Aber was passiert eigentlich bei Trader 2022, was müsst ihr tun, um einen der Preise zu ergattern?

Trader 2022 ist letztlich eine Simulation der echten Stuttgarter Börse. Dort können Aktien und Derivate auf Aktien gehandelt werden. Jeder Spieler erhält zwei Depots mit je 100.000 Euro, um damit Aktien und Derivate kaufen zu können. Die Finanzprodukte entwickeln sich über die Dauer des Spiels – letzter Spieltag ist der 28. Oktober 2022 – entsprechend den Kursen an der echten Börse.

Nach dem 28. Oktober beziehungsweise wöchentlich wird abgerechnet: Wessen Depot am besten performt, also den höchsten Wert erreicht hat, gewinnt Trader 2022 oder kann sich den Wochensieg samt Cashpreis sichern – gerade bei der aktuellen Preisentwicklung könnte das für viele ein nettes Plus sein.

Das Börsenspiel läuft bereits, neue Teilnehmer können bis zum letzten Tag jederzeit starten (Trader 2022 ansehen). Die Chancen auf den Gesamtsieg muss das nicht schmälern. Außerdem könnt ihr einmal pro Woche euer Depot zurücksetzen, falls sich die Kurse nicht so entwickeln wie erhofft. Ihr werdet dann wie ein neuer Spieler behandelt.

So stellt Trader 2022 sich im Video vor:

Aktien handeln ohne Risiko: Trader 2022 ist auch was für Neulinge

Da liegt der Unterschied zur echten Börse: Ihr könnt wieder von Null anfangen, wenn es nicht läuft, statt im echten Leben eventuell Verluste realisieren oder aussitzen zu müssen. Außerdem riskiert ihr nichts, denn ihr steckt schließlich kein echtes Geld in eure Aktienkäufe.

Wer ein erstes Mal Börsenluft schnuppern möchte, kann Trader 2022 daher ebenso nutzen wie erfahrene Börsianer, die vielleicht eine neue Anlagestrategie in sicheren Gewässern testen wollen. Die vollständigen Informationen rund um Trader 2022 findet ihr beim Spiel selbst sowie bei unseren Kollegen von t-online. Dort begleitet man auch das Rennen um das beste Depot.