Borderlands 3 ab heute auf Steam – und zwar zum halben Preis

Jep, ab heute könnt ihr es auch über Steam in Borderlands 3 krachen lassen – falls ihr also extra gewartet habt, ist heute euer Tag gekommen. Steam feiert das Ganze übrigens direkt mit einem Publisher-Sale und bietet Borderlands 3 zum halben Preis an. Nett.

Borderlands 3 ist seit dem 13. März 2020 auch auf Steam erhältlich. Um all jene zu belohnen, die auf den Steam-Release gewartet und sich nicht schon im Epic Games-Store bedient haben, gibt’s das Spiel direkt mit einem 50-Prozent-Rabatt, und zwar für 29,99 Euro. Der Rabatt gilt bis zum 20. März, also genau sieben Tage.

Übrigens war Borderlands 3 durchaus schon derart günstig, und auch günstiger. Falls es euch egal ist, wo ihr das Spiel holt, solltet ihr vielleicht lieber auf das Angebot von Saturn zurückgreifen: Hier kostet Borderlands 3 für den PC gerade nur noch 19,99 Euro. Nur so nebenbei.

Ursprüngliche Nachricht vom 28. Februar, 13:58 Uhr

Borderlands 3: Ab März mit Liebe und Tentakeln - auch auf Steam

Der zweite kostenpflichtige DLC für Borderlands 3 steht an und dieses Mal soll eine Hochzeit gerettet werden. Die Feierlichkeiten zur Trauung von Sir Hammerlock und Waffenhersteller Wainwright Jakobs in Cursehaven werden von Tentakel-Monstern angegriffen. Es darf also wie immer kräftig ausgeteilt werden – im Namen der Liebe.

Hier ist der Trailer:

Für Spieler gibt es wieder reichlich neue Aufgaben, Bosse, Waffen und Ausrüstung während sie sich mit Sir Hammerlock, Wainwright Jakobs und Gaige (der Mechromancerin aus Borderlands 2) durch die Geschichte ballern.

Gearbox hat mittlerweile auch schon die Richtung für den dritten DLC angekündigt – es soll um Gesetzlose und Dinosaurier gehen.

Borderlands 3 auf Steam

Am 13. März 2020 erscheint Borderlands 3 dann auch auf Steam. Durch eine neue Shift-Matchmaking-Funktion soll auf dem PC sogar Crossplay zwischen Steam- und Epic Games-Spielern geben.

In den neuen DLC können dann Spieler auf beiden Plattformen gleichzeitig starten. Wummen, Liebe und Tentakeln erscheint am am 26. März 2020?

Habt ihr auf den Steam-Release gewartet oder doch schon im Epic Games Store zugeschlagen?