Wärmepumpen werden zukünftig extrem wichtig, wenn viele Menschen von ihren alten Gas- und Ölheizungen auf neue Heizsysteme umsteigen müssen. Dabei bieten sie heutzutage noch gewisse Nachteile, die den Einsatz in vielen Gebäuden verhindern. Bosch hat nun zwei Wärmepumpen vorgestellt, die diese Probleme lösen.

Bosch Facts

Neue Wärmepumpen von Bosch vorgestellt

Mit den Luft-Wasser-Wärmepumpen Compress 5800i AW und Compress 6800i AW ist Bosch zwei wichtige Probleme vieler aktuell verfügbarer Modelle angegangen. Eines der größten Probleme ist dabei die Lautstärke, die so eine Wärmepumpe erzeugt. Das sorgt dafür, dass sie nur in einem gewissen Abstand zum Nachbarhaus aufgestellt werden kann. So disqualifizieren sich viele Wärmepumpen durch ihre Lautstärke und können nicht verbaut werden. Bosch setzt dabei auf einen integrierten Schalldiffusor, der dafür sorgt, dass die beiden Modelle zu den leisesten ihrer Klasse gehören, ohne Leistung einbüßen zu müssen.

Und genau da liegt der zweite Vorteil der neuen Wärmepumpen von Bosch. Sie bieten eine deutlich höhere Vorlauftemperatur und können so deutlich breiter eingesetzt werden in Häusern, die entweder nicht so gut isoliert sind oder keine Flächenheizung wie eine Fußbodenheizung besitzen. Die Compress 5800i AW erreicht 60 Grad und soll für Neubauten eingesetzt werden. Die Compress 6800i AW kommt auf 75 Grad und ist damit auch für ältere und sanierungsbedürftige Häuser geeignet (Quelle: Bosch). Ältere Wärmepumpen scheiden da meist aus, da sie einfach nicht die Wärme erzeugen können, die nötig ist.

Eine Solaranlage oder Balkonkraftwerk können die nötige Energie liefern:

Solarstrom vom Balkon – Lohnt sich ein Balkonkraftwerk? Abonniere uns

auf YouTube

Wärmepumpen werden immer besser

Besonders in letzter Zeit hat die Entwicklung von Wärmepumpen massiv an Fahrt aufgenommen, da auch der Bedarf steigt. Die Energiekrise verschärft diesen noch. Neben Bosch entwickeln auch viele andere Unternehmen gerade neue Wärmepumpen, die effizienter und leiser sind und somit breiter eingesetzt werden können. In dem Bereich wird sich also noch viel tun, sodass die Vorbehalte in den nächsten Jahren ausgeräumt werden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.