Bosch-Rückruf: Es droht Vergiftungsgefahr

Bosch gehört zu den größten Unternehmen in Deutschland und steht für hohe Qualität und Sicherheit. Hin und wieder kann es trotzdem vorkommen, dass etwas schiefgeht – wie in diesem Fall mit einem Gas-Durchlauferhitzer von Bosch. Dieser wird deutschlandweit zurückgerufen. Es besteht Vergiftungsgefahr.

Bosch muss Gas-Durchlauferhitzer zurückrufen

Wenn ihr in den letzten Jahren einen Gas-Durchlauferhitzer von Bosch gekauft habt oder ein Modell des Herstellers bei euch in der Wohnung oder im Haus zum Einsatz kommt, dann müsst ihr jetzt aufpassen. Bosch ruft deutschlandweit etwa 8.000 Gas-Durchlauferhitzer Therm 4300 in den Leistungsgrößen 14L und 14LR zurück. Es besteht eine Vergiftungsgefahr durch Kohlenstoffmonoxid. Betroffen sind Geräte, die zwischen November 2019 und Mai 2023 hergestellt wurden. Abgasaustritt kann zu einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration führen und ist lebensgefährlich. So sieht das Gerät aus:

Bosch ruft diesen Gas-Durchlauferhitzer zurück. Es handelt sich um das Modell Therm 4300. (Bildquelle: Bosch)

Laut Bosch besteht bei sehr starker Verschmutzung des Brenners das Risiko einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration im Abgas. Wenn dann die Zugbedingungen im Kamin nicht optimal sind, kann CO-angereichertes Abgas unbemerkt in den Wohnraum gelangen und ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen. Das kann insbesondere im Sommer durch einen Abgasrückstau entstehen.

Anzeige

Wenn ihr Gas-Geräte wie eine Therme oder einen Durchlauferhitzer besitzt, sollte ihr immer einen Kohlenmonoxid-Melder anbringen. Die sind nicht teuer und können euer Leben retten:

Smartwares Kohlenmonoxid-Melder mit 10-Jahre-Sensor Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.07.2024 19:31 Uhr

Das müsst ihr jetzt machen, wenn ihr betroffen seid

Wenn ihr festgestellt habt, dass ihr einen Bosch Therm 4300 Gas-Durchlauferhitzer besitzt, dann müsst ihr auf dieser Webseite die Seriennummer checken (bei Bosch anschauen). Auf der Webseite findet ihr auch Informationen, wo ihr diese Seriennummer findet. Zudem bestehen für betroffene Kundinnen und Kunden folgende Kontaktmöglichkeiten:

Kostenlose telefonische Servicehotline 0800 4683533 (Mo. bis Fr. 7.00 bis 18.00)

Service-E-Mail Therm4304.Bosch@de.bosch.com

Anzeige

Da ihr Kohlenmonoxid weder sehen, riechen noch schmecken könnt, besteht bei Austritt Lebensgefahr. Besitzt ihr einen Gas-Durchlauferhitzer von Bosch, dann solltet ihr sofort reagieren und mit dem Hersteller in Verbindung treten.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.