Heute Abend steigt der Boxkampf zwischen dem YouTube-Star Jake Paul und Tommy Fury, dem Halbbruder des Schwergewicht-Weltmeisters Tyson Fury. Es ist bereits der dritte Anlauf für dieses Match. Ihr könnt den Kampf zwischen Jake Paul und Tommy Fury im Live-Stream online verfolgen.

Boxen Live-Stream Facts

Der Kampf wird in Deutschland übertragen. Ihr müsst euch also keine Streaming-Quellen aus dem Ausland suchen oder VPN-Verbindungen aktivieren. Der Kampfabend steigt heute, am Sonntag, den 26. Februar, ab 20:00 Uhr. Einschalten könnt ihr online über Bild. Voraussetzung ist ein Bild-Plus-Abonnement. Den Zugang gibt es für die ersten 12 Monate für jeweils 1,99 Euro monatlich. Danach kostet das Abo 7,99 Euro pro Monat. Im TV gibt es keine Übertragung vom Kampf zwischen Paul und Fury.

Neben dem Hauptkampf gibt es auch die Vorkämpfe. Dazu gehört unter anderem der WBC-Titelkampf im Cruisergewicht zwischen Ilunga Makabu gegen Badou Jack.

Boxen: Live-Übertragung bei Bild Plus heute mit Jake Paul gegen Tommy Fury

Den Bild-Plus-Stream seht ihr entweder im Browser am PC oder mit der entsprechenden App auch auf verschiedenen Geräten wie dem Android-Smartphone, iPhone, iPad oder Fire TV Stick. Falls ihr Bild Plus nach dem Boxkampf nicht weiternutzen wollt, müsst ihr das Abonnement kündigen. Neben dem Live-Kampfabend gibt es im Webangebot von Bild unter anderem auch den Zugriff auf verschiedene Dokumentationen sowie die Zusammenfassungen der Spiele aus der 1. und 2. Fußball-Bundesliga.

Jake Paul vs. Tommy Fury: Der 3. Anlauf

Erstmals wurde der Kampf bereits für Ende Dezember 2021 angekündigt. Damals musste Fury seinen Auftritt jedoch verletzungsbedingt absagen. Den Nachholtermin Anfang August 2022 konnte Fury aufgrund von Einreiseproblemen nicht antreten. Hasim Rahman Jr. sollte stattdessen gegen Jake Paul kämpfen, auch diese Ansetzung platzte aber. Nun gibt es für den 26. Februar einen neuen Versuch. Neben Jake Paul gegen Tommy Fury sind unter anderem auch folgende Kämpfe auf der Matchcard angesetzt:

Hauptkampf – Catchweight: Jake Paul gegen Tommy Fury

WBC-Titelkampf (Cruisergewicht): Ilunga Makabu gegen Badou Jack

Weltergewicht: Ziyad Almaayouf gegen Ronald Martinez

Cruisergewicht: Muhsin Cason gegen Taryel Jafarov

Halb-Weltergewicht: Bader Samreen gegen Viorel Simion

Alle Matches seht ihr online bei Bild Plus. Für Jake Paul ist es sein siebter Profix-Boxkampf. In seinen bisherigen 6 Matches blieb er ungeschlagen. Paul ist nicht nur ein ordentlicher Boxer, sondern vor allem bei YouTube ein großer Star. Sein Kanal hat über 20 Millionen Abonnenten. Dort zeigt er sich als Entertainer mit vielen Facetten. Neben einigen Videos zu seinen Boxauftritten gibt es im YouTube-Kanal auch Musik-Clips und Prank-Videos. Sein Bruder hat eine ähnliche Laufbahn eingeschlagen. Auch er ist mit über 20 Millionen Abonnenten auf YouTube vertreten und sorgt derzeit immer wieder mit Auftritten bei der WWE für Aufsehen.

Tommy Fury ist ebenfalls noch unbesiegt. Bei seinen bisherigen 8 Siegen ging er 4 mal als K.o.-Sieger aus dem Ring. Um 20 Uhr könnt ihr zum Kampfabend bei Bild Plus einschalten. Der Fight zwischen Paul und Fury wird gegen 23 Uhr erwartet.

