Zelda-Fans können den Release des nächsten Switch-Hits Tears of the Kingdom kaum noch erwarten – das spiegelt sich auch in der Liste der Amazon-Bestseller wider. Denn dort steht aktuell das brandneue OLED-Modell im Zelda-Design ganz oben in den Charts. Kostenpunkt: 369,99 Euro. Käufer müssen jedoch eine bittere Pille schlucken.

Amazon-Bestseller: Zelda-Switch steht auf Platz 1

Am 12. März 2023 ist es endlich soweit. An diesem Tag erscheint mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wahrscheinlich eines der letzten großen Nintendo-Spiele für die Switch. Und nach der Präsentation eines etwa zehnminütigen Gameplay-Clips können die Fans den Release kaum noch erwarten. Auch Nintendo weiß, dass das neue Zelda-Spiel ein gigantischer Hit für sie wird und hat neben dem Spiel auch noch einige weitere Fan-Artikel im Gepäck.

Denn abseits des Spiels gibt es auch noch eine eigene Tragetasche für 29,99 Euro (bei Amazon anschauen), einen schicken Switch Pro Controller für 69,99 Euro (bei MediaMarkt anschauen) und auch eine eigene OLED-Switch für 369,99 Euro – natürlich alles im Zelda-Design. Während die Tragetasche und der Pro Controller erst am 12. März 2023 – also zeitgleich mit dem Spiel – erscheinen, geht die begehrte OLED-Switch schon am 28. April 2023 an den Start.

Nintendo OLED-Switch (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.03.2023 10:53 Uhr

Schon jetzt kann die Sonderedition der OLED-Switch bei diversen Händlern wie etwa Amazon vorbestellt werden – und ein Blick in die Switch-Bestseller-Liste von Amazon offenbart, dass etliche Fans das schon getan haben. Denn die Zelda-Switch belegt aktuell den ersten Platz. Die Silbermedaille geht an den Pro Controller im Zelda-Design, Bronze schnappt sich die entsprechende Tragetasche. Erst auf Platz 4 findet sich dann das eigentliche Spiel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wieder.

Wichtiger Hinweis: Zelda-Switch kommt ohne Spiel

Was potenzielle Käufer des OLED-Modells im Zelda-Design unbedingt beachten sollten: Das Spiel ist nicht Teil des Kaufpreises. Dafür werden zusätzlich noch einmal 69,99 Euro fällig (bei Amazon anschauen). Nintendo lässt sich den schicken Anstrich für die Konsole und die Joy-Cons also ordentlich bezahlen, wenn man bedenkt, dass die normale OLED-Switch im freien Handel aktuell für 325,00 Euro verfügbar ist.

Nintendo Switch-Konsole (OLED-Modell) Weiß Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.03.2023 13:02 Uhr

Ob der Aufpreis von rund 45 Euro das Geld wirklich wert ist, muss jeder Fan für sich entscheiden. Wer jedoch mit dem Gedanken spielt, sich die Zelda-Switch zuzulegen, sollte lieber schnell zuschlagen und sich die Konsole vorbestellen. Wir gehen davon aus, dass diese direkt zum Release vergriffen sein dürfte.