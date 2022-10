Ob Gas, Öl oder selbst Fernwärme – die Preise für Heizmittel steigen kräftig. Auch Holz ist gefragt wie kaum je zuvor. Die Preise steigen, die Verfügbarkeit ist extrem knapp. Eine Situation, in der Betreiber zwielichtiger Fake-Shops online Kasse machen wollen. Davor warnen Verbraucherschützer.

Die Gaspreisbremse soll kommen. Das hat die Regierung angekündigt und inzwischen auch erste Details verraten: Ein Gaskostenerlass für Bürgerinnen und Bürger im Dezember 2022 sowie ein Preisdeckel auf 12 Cent pro kWh für einen Grundbedarf sollen kommen – letzterer aber erst 2023. Doch nicht nur die Preise für Gas oder Öl sind extrem angestiegen. Auch wer mit Holz heizt, muss tiefer in die Tasche greifen – wenn man überhaupt noch etwas kriegt.

Ob als Brennholz, in Form von Pellets oder für den Kamin – ein Schnäppchen ist nur mit sehr viel Glück zu erhaschen. Doch gerade vor diesen seltenen Glückstreffern mit günstigen Angeboten und den zugehörigen Shops warnt die Verbraucherzentrale Niedersachsen.

„Schon in der Coronakrise haben wir gesehen, dass unseriöse Anbieter die Situation für sich ausnutzen. Damals sind Fake-Shops zu Gartenartikeln, Strandkörben und Fahrrädern wie Pilze aus dem Boden geschossen. Jetzt erleben wir das gleiche Phänomen bei Kamin- und Brennholz sowie Holzpellets“, erklärt Kathrin Körber, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale Niedersachsen.

Laut den Verbraucherschützern seien online nicht nur extreme, teils überteuerte Preise für Holz zu finden, sondern eben auch Fake-Shops, die mit besonders günstigen Preisen Kunden locken. Käufer sollten genau hinsehen, um Fake-Shops zu erkennen. Ein Problem dabei: Die zwielichtigen Betreiber werden immer besser.

Zudem würden Namen der Shops häufig gewechselt, sodass Warnungen vor bestimmten Anbietern schwer sind. Zwei nennt die Verbraucherzentrale trotzdem: buhler-energie.com und bitterlich-brennholz.com seien zwei aktuelle Fake-Shops, die mit Holz zu Tiefstpreisen Käufer ködern wollen.

Mit einem Solarstromgenerator für den Balkon heizt ihr zwar nicht, trotzdem hilft er die Nebenkosten klein zu halten:

Helfen könne, die Namen der Shops durch Suchmaschinen zu prüfen. Bei zwielichtigen Anbietern gebe es oft Erfahrungen anderer Betroffener, die euch eine Leere sein können, bevor es zu spät ist. Der Blick ins Impressum ist auch wichtig: Abweichende Firmennamen oder ein Sitz im Ausland können Hinweise auf einen Fake-Shop sein. Ob es ein Impressum gibt, reicht hingegen nicht aus, denn auch das werde inzwischen oft gefälscht.

Ein kleiner Tipp fürs Online-Shopping, der auch bei Holz in der Regel kein Problem ist: Achtet auf die angebotene Zahlungsweise. Im Idealfall bietet der Shop eurer Wahl die Zahlung bei Lieferung an, bei mir gab es da zuletzt keine Probleme. Oft könnt ihr dann zwischen Kartenzahlung oder Bargeld wählen, manchmal auch mit dem Handy kontaktlos zahlen. So oder so seid ihr auf der sicheren Seite. Geht im Zweifel nicht in Vorkasse. Wenn das Angebot eigentlich zu gut ist, um wahr zu sein, und obendrein nur Vorkasse angeboten wird, sollten bei euch alle Alarmglocken schrillen.