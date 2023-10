Bruce Springsteen Tour 2024: Tickets für das Konzert in Hannover – wann beginnt der Vorverkauf?

Bruce Springsteen kommt zurück nach Deutschland. Nach den Auftritte Mitte 2023 gibt es im Sommer 2024 die nächste Gelegenheit, den „Boss“ live zu sehen. Es wird einen Termin hierzulande geben. Der Ticketvorverkauf startet in Kürze.

2024 wird Bruce Springsteen für ein Konzert in Hannover nach Deutschland kommen. Der Termin für den Auftritt ist Freitag, der 5. Juli 2024. Gespielt wird in der „Heinz von Heiden“-Arena. Der Vorverkauf für das Deutschland-Konzert beginnt am Montag, den 6. November 2023 (zu Magenta Musik). Ab 10:00 Uhr können Telekom-Kunden über den „Magenta Prio“-Vorverkauf zuschlagen. Ab Mittwoch, den 8. November, geht es dann für alle Bruce-Springsteen-Fans im Vorverkauf bei Ticketmaster los. Auch hier ist der Start um 10:00 Uhr.

In Deutschland war Bruce Springsteen mit der E-Street-Band 2023 an vier Terminen zu sehen. Nächstes Jahr gibt es noch eine zusätzliche Gelegenheit. Alle Konzerte in diesem Jahr waren schnell ausverkauft und auch für die Veranstaltung im kommenden Jahr dürfte der Andrang sehr hoch sein.

Vor allem bei Anbietern wie Ticketbande und Viagogo dürften allerdings die eh schon hohen Ticketpreise noch einmal deutlich teurer sein als im Vorverkauf.

Bruce Springsteen Tour 2023: Setlist – was wurde gespielt?

Wer sich die Überraschungen bei den Live-Auftritten nicht verderben will, sollte nicht weiterlesen, schließlich folgen hier möglicherweise Spoiler für den nächsten Deutschland-Termin von Bruce Springsteen. Am Samstag, den 15. Juli war der „Boss“ im Hamburger Volksparkstadion. So sah die Setlist aus:

No Surrender Ghosts Prove It All Night Letter to You The Promised Land Out in the Street Darlington County Working on the Highway Kitty’s Back Nightshift (Commodores cover) Mary’s Place The RiverLast Man Standing (Acoustic with Barry Danielian on trumpet) Backstreets Because the Night She’s the One Wrecking Ball The Rising Badlands Thunder Road

Zugaben:

Born to Run

Bobby Jean

Glory Days

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

Zugabe 2:

I’ll See You In My Dreams (Solo, akustisch)

Quelle: Setlist.fm

Bruce Springsteen Tour 2024: Konzert in Deutschland

Neben dem Deutschland-Termin wird es einige weitere Live-Auftritte von Springsteen in Europa geben. Am 5. Mai geht die Europa-Reise in Cardiff, Wales los, danach folgen Konzerte in Tschechien, Nordirland, Irland, England, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Finnland, Schweden und Norwegen. Das Finale steigt am 25. Juli im legendären Wembley-Stadion in London.

Einige Eindrücke vom ersten Bruce-Springsteen-Konzert 2023 könnt ihr euch anhand von gewohnt wackligen Fan-Aufnahmen bei YouTube verschaffen:

Ab Montag, den 6. November gibt es die Bruce-Springsteen-Tickets bei Magenta-Musik für alle Telekom-Kunden, ab Mittwoch geht es in den Vorverkauf für alle Musik-Fans bei Ticketmaster.

