Das Jahr 2022 neigt sich langsam dem Ende entgegen und es wird so Zeit, die Urlaubsplanungen für 2023 voranzutreiben. Damit ihr den Urlaub optimal ausnutzt und mit dem Einsatz möglichst weniger Urlaubstage möglichst lange Zeit am Stück frei habt, findet ihr hier die Übersicht der Brückentage 2023.

2022 entpuppte sich als fieses Jahr, was Brückentage angeht. So fielen in diesem Jahr einige Feiertage, an denen die meisten deutschen Arbeitnehmer frei hätten, auf ein Wochenende. Hierzu zählen etwa Heiligabend und der 1. Weihnachtsfeiertag. 2023 sieht die Lage entspannter aus. Bei einer richtigen Urlaubsplanung könnt ihr dank Brückentagen 2023 und geschicktem Einsatz von Urlaubstagen ordentliche Pausen zwischen den einzelnen Arbeitswochen einlegen.

Brückentage 2023: Feiertage optimal ausnutzen

Als „Brückentage“ werden solche Arbeitstage bezeichnet, die zwischen Feiertagen und dem Wochenende liegen. Ist zum Beispiel Donnerstag ein Feiertag, wäre Freitag ein idealer Tag, um an diesem Brückentag Urlaub zu nehmen und so gleich vier Tage am Stück von der Arbeit fernbleiben zu können. Während einige Feiertage allgemein in Deutschland gelten, sind andere freie Tage lediglich in einzelnen Bundesländern gültig. In der folgenden Tabelle findet ihr eine Übersicht über die Brückentage für eine optimale Urlaubsplanung. Hier erhaltet ihr eine ausführliche Übersicht über anstehende Termine, an denen sich ein Urlaubsantrag am besten lohnen würde.

Bei uns erfahrt ihr auch, wann Ostern ist.

Feiertag Datum Zeitraum Urlaubstage / freie Tage am Stück Gültig in Neujahr Sonntag, 01. Januar 2. bis 6. Januar 5 / 9 bundesweit (4 Tage in Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt, da 6. Januar dort Feiertag ist) Internationaler Frauentag Mittwoch, 8. März 6. & 7. März + 8. & 9. März 4 / 9 Berlin, Mecklenburg-Vorpommern Karfreitag Freitag, 7. April 3. bis 6. April & 11. bis 14. April 8 / 16 bundesweit Ostermontag Montag, 10. April 3. bis 6. April & 11. bis 14. April 8 / 16 bundesweit Maifeiertag Montag, 1. Mai 2. bis 5. Mai 4 / 9 bundesweit Christi Himmelfahrt Donnerstag, 18. Mai Donnerstag, 19. Mai 1 / 4 bundesweit Pfingstmontag Montag, 29. Mai 30. Mai bis 2. Juni 4 / 9 bundesweit Fronleichnam Donnerstag, 8. Juni Freitag, 9. Juni 1 / 2 Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland Mariä Himmelfahrt Dienstag, 15. August Montag, 14. August 1 / 2 Bayern, Saarland Weltkindertag Mittwoch, 20. September 18., 19. & 21., 22. September 4 / 9 Thüringen Tag der deutschen Einheit Dienstag, 3. Oktober Montag, 2. Oktober 1 / 4 bundesweit Reformationstag Dienstag, 31. Oktober Montag, 30. Oktober 1 / 4 Brandenburg, Bremen, Hamburg Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen Allerheiligen Mittwoch, 1. November 30., 31. Oktober & 2., 3. November 4 / 9 Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, NRW, Saarland Buß- und Bettag Mittwoch, 22. November 23. & 24. November 2 / 5 Sachsen Weihnachten Montag, 25.12 (1. Weihnachtsfeiertag) 27. bis 30. Dezember 4 / 10 bundesweit

Brückentage 2023: Tipps für den nächsten Urlaubsantrag

Mit der richtigen Planung könnt ihr also gleich mehrere Tage am Stück entspannen, ohne den Jahresurlaub zur sehr beanspruchen zu müssen. Falls euch die Liste zu theoretisch ist, helfen euch einige Apps, das Beste herauszuholen. iPhone-Nutzer greifen zum Beispiel auf die App „Deutsche Ferien & Feiertage“ zu. Die Anwendung bietet ein übersichtliches Design und listet in einzelnen Sektionen Ferien für das jeweilige Bundesland auf. Zudem ist einen Kalender integriert, der alle Brückentage anzeigt. Die App ist natürlich kostenlos.

Deutsche Ferien & Feiertage Entwickler: Phillip Steffensen

Besitzer eines Android-Smartphones können hingegen zur App „Brücken-, Feier- und Ferientage“ greifen. Die Android-App zeigt alle Brücken-, Feier- und Ferientage eines Bundeslandes an. Optisch ist sie zwar nicht ganz so hübsch wie etwa die iPhone-App, aber sie erfüllt ihren Zweck. Kostenlos ist sie ebenfalls. Auf Wunsch kann man aber für 99 Cent die kostenpflichtige Version herunterladen, um die Werbung auszublenden.

Brücken-, Feier- & Ferientage Entwickler: Tobias Warth

Daneben gibt es im „App Store“ und im „Google Play Store“ natürlich noch eine Vielzahl anderer Apps, die bei der Urlaubsplanung mit Brückentagen behilflich sind. Wir zeigen euch auch, wann die Uhr umgestellt wird.