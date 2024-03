Bryan Adams Tour 2024: Tickets im Vorverkauf & Termine (Zusatz-Show)

Bryan Adams kann inzwischen auf eine 40-jährige Karriere zurückblicken. In diesem Jahr macht er das gemeinsam mit seinen Fans in Deutschland. Es wurden mehrere Termine für eine Bryan-Adams“-Tour 2024 bekanntgegeben. Aufgrund der hohen Nachfrage wird eine Zusatz-Show in München angekündigt. Der Vorverkauf startet in Kürze.

Eventim Facts

Insgesamt 8 Mal kann man Bryan Adams 2024 live auf deutschen Bühnen sehen. Wie üblich gibt es auch beim neuen München-Termin mehrere Phasen für den Ticket-Vorverkauf. RTL-Plus- und Telekom-Kunden können ab Mittwoch, den 20. März, um 10:00 Uhr auf die Eintrittskarten zugreifen, bei Ticketmaster geht es am Donnerstag, den 21. März los und an allen anderen Vorverkaufsstellen, darunter auch bei Eventim, gibt es die Karten Freitag, den 22. März. Startschuss ist jeweils um 10:00 Uhr vormittags.

Bryan Adams kommt nach Deutschland: Tickets & Termine für 2024

Das sind die genauen Termine für den Vorverkauf für die Bryan-Adams-Tickets 2024 für den neuen München-Termin:

Mittwoch, 20. März, 10:00 Uhr: RTL+ Prio Tickets (beim Anbieter ansehen)

Mittwoch, 2. März, 10:00 Uhr: Telekom Prio Tickets (beim Anbieter ansehen)

Die exklusive Pre-Sales laufen 48 Stunden. Bereits ab morgen kann man auch bei Ticketmaster auf die Karten für die Bryan-Adams-Konzerte in Deutschland zugreifen. Dann startet der Vorverkauf bei Ticketmaster:

Donnerstag, 21. März, 10:00 Uhr: Ticketmaster Presale (beim Anbieter ansehen)

Freitag, 22. März, 10:00 Uhr: Allgemeiner Vorverkaufsstart, darunter auch bei Eventim (beim Anbieter ansehen)

Es wird 5 Konzerte in Deutschland geben. Das sind die Termine und Städte:

Freitag. 31.05.2024 – Erfurt, Messehalle

Samstag, 01.06.2024 – Hannover, NDR2 Plaza Festival

Sonntag, 05.10.2024 – Düsseldorf, PSD Bank Dome

Montag, 06.10.2024 – Hamburg, Barclays Arena

Mittwoch, 08.10.2024 – Frankfurt, Festhalle

Donnerstag, 09.10.2024 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Freitag, 10.10.2024 – Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

Montag, 04.11.2024 – München, Olympiahalle (neue Zusatz-Show)

Bryan Adams: So Happy It Hurts Tour 2024 – Tickets & Termine

Die Tour läuft unter dem Motto „So Happy It Hurts“. Das ist der Titel des aktuellen Albums, das im März 2022 erschien. Fans dürfen sich aber nicht nur auf aktuelle Tracks, sondern vor allem auf die größten Hits aus der langjährigen Karriere des Rockers freuen, darunter natürlich „Summer Of 69“ „Run To You“ und „Have You Ever Really Loved A Woman“. Hier könnt ihr euch auf die Konzerte des 64-Jährigen im Herbst einstimmen:

Ab Mittwoch können RTL- und Telekom-Kunden bei den Konzert-Tickets zuschlagen, alle anderen haben ab Donnerstag, 10:00 Uhr bei Ticketmaster die Chance, sich eine Eintrittskarte für das neue Konzert von Bryan Adams 2024 in München zu sichern.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.