The Last of Us 2 wird eines der Highlights der aktuellen Konsolengeneration. Bei MediaMarkt könnt ihr euch jetzt ein attraktives „Limited Edition“-PS4-Pro-Bundle sichern. Schnell sein lohnt sich!

The Last Of Us 2 Facts

Am 19. Juni erscheint der langersehnte Nachfolger zu The Last of Us. Bei MediaMarkt könnt ihr euch jetzt auf den Release des Survival-Horror-Hits einstellen – mit der „The Last of Us 2 Limited Edition“-PS4 Pro und anderen tollen Angeboten.

Das „The Last of Us 2 Limited Edition“-PS4-Pro-Bundle bei MediaMarkt

Bei Mediamarkt könnt ihr euch jetzt die „The Last of Us 2 Limited Edition“-PS4 Pro für nur 399 Euro kaufen. Bei diesem Bundle-Angebot erhaltet ihr nicht nur eine kunstvoll designte Konsole mit einem passenden Controller und das Spiel „The Last of Us 2″, sondern spart auch noch insgesamt 100 Euro. Wenn ihr noch keine PS4 Pro habt und unbedingt The Last of Us 2 spielen wollt, dann ist dies die perfekte Gelegenheit!

Sichert euch hier das „The Last of Us 2 Limited Edition“-PS4-Pro-Bundle!

Wenn es euch der Controller im „The Last of Us 2″-Design besonders angetan hat, könnt ihr ihn euch auch einzeln bestellen:

Sichert euch hier den „The Last of Us 2 Limited Edition“-Controller!

Natürlich findet ihr auch das Spiel separat bei MediaMarkt im Online-Shop:

Sichert euch hier das Spiel „The Last of Us 2″!

Zusätzlich gibt es bei MediaMarkt außerdem auch noch ein „The Last of Us 2 Limited Edition“-Headset und eine „The Last of Us 2 Limited Edition“-Externe Festplatte (2TB) von Seagate.

Alle genannten „The Last of Us 2″-Artikel erscheinen am 19. Juni, aber die Nachfrage wird aufgrund der begrenzten Stückzahl sicherlich hoch sein. Vorbestellen lohnt sich also auf jeden Fall!

Worauf freut ihr euch bei der PS5 am meisten? Sagt es uns in unserer großen Umfrage!

Es ist nun offiziell: Die PlayStation 5 erscheint Ende 2020 und wird zahlreiche Verbesserungen sowie komplett neue Funktionen mit sich bringen. Es gibt also mehr als genug Gründe, sich auf die nächste Generation der PlayStation zu freuen. Jetzt ist eure Meinung gefragt!

Was haltet ihr von dem Design der „The Last of Us 2 Limited Edition“-PS4 Pro? Was erwartet ihr von dem Release des Spiels? Werdet ihr The Last of Us 2 direkt am Erscheinungstag spielen oder wartet ihr noch etwas ab? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!