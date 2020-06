Aktuell macht ein Video die Runde, welches angeblich Pre-Alpha Footage des neuen Call of Duty, Black Ops Cold War zeigen soll.

Offizielle Informationen zum dieses Jahr noch ausstehenden Call of Duty gibt es noch nicht. Das Bild, das sich aus Leaks und Gerüchten zusammensetzt sieht aber nach einem Call of Duty aus, das zeitlich im Kalten Krieg spielt und den Titel Black Ops Cold War tragen soll, also ein Spiel der Black Ops-Reihe wird. Es wird ein Soft-Reboot, wie bei Modern Warfare vermutet.

Nach wie vor ist auch immer noch unklar, wie genau Warzone die Call of Duty-Spieler miteinander verbinden soll.

Der Leak stammt von Profi-Spieler Oog, das auf Twitter verkündetet ganze 45 Minuten Gameplay gesehen zu haben und eine knapp zweiminütigen Clip veröffentlichte. Activision bemüht sich die Clips zu löschen, was für viele für die Echtheit des Materials spricht.

Hier könnt ihr einen weiteren Upload sehen, bis er wieder entfernt wird:

Call of Duty: Black Ops Cold War (COD 2020) Pre-Alpha gameplay

sorry about the quality

credit: @TMTJulian_ pic.twitter.com/O1hVtcThqW — ً (@Envyed) June 5, 2020

Das Video zeigt eine sehr frühe Version des Spiels, das anscheinend auf der Modern Warfare-Engine basiert. Die Map soll den Namen „Tank“ tragen. Auf der Karte sind mehrere M1 Abrams-Panzer zu sehen, die von den Amerikanern erst seit 1980 eingesetzt werden, also fünf Jahre nach dem Vietnam-Krieg, der laut den Leaks als ein Schauplatz für Black Ops Cold War dienen soll.

Das die Karte mit sehr knalligen Farben daher kommt und hell ist, könnte schlicht am frühen Stadium des Spiels liegen und gibt schwerlich Hinweise auf das gesamte Design.

Activision oder Entwickler Treyarch haben das Video bist jetzt noch nicht kommentiert und es ist nur ein Teil die vielen unbestätigten Leaks und Gerüchte. Vielleicht findet ein Teil des Spiels tatsächlich in den 80ern statt, das wäre doch mal was Neues.

Was braucht das neue Call of Duty eurer Meinung nach am dringendsten? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.