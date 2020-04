Wenn Call of Duty seinem Release-Zyklus treu bleiben möchte, steht dieses Jahr noch ein weiterer Teil des Franchises an. Fundierte Hinweise auf Release und Setting kursieren bereits.

Seit 2005 gibt es eine Konstante in der Gaming-Welt: Es erscheint jedes Jahr ein neues Call of Duty. Der Release von Warzone verrückt die Perspektive vielleicht ein wenig aber Modern Warfare erschien schon letztes Jahr. Damit würde für 2020 noch ein Call of Duty-Teil ausstehen.

Erste Infos hat der ehemalige Kotaku Redakteur Jason Schreier, auf dessen Insider-Infos in der Regel Verlass ist.

Release und Setting?

Da Verschiebungen von Spiele-Release zurzeit an der Tagesordnung sind, können sich Informationen dazu sehr schnell ändern. Laut einem Tweet von Schreier will Entwickler Treyarch aber im Herbst ihr neues CoD planmäßig veröffentlichen.

As of right now it’s still planned for fall, but nobody knows what’s going to happen in the coming months! — Jason Schreier (@jasonschreier) April 21, 2020

Mit einem anderen Tweet bekräftigt Schreier Leaks aus dem August 2019, in denen es ebenfalls schon heißt, das neue Call of Duty finde im Kalten Krieg sein Setting. Im Speziellen soll es um die Konflikte in Korea und Vietnam gehen.

Yeah Cold War/Vietnam I believe — Jason Schreier (@jasonschreier) April 21, 2020

Bilderstrecke starten (15 Bilder) Die coolsten Fakten und Geheimnisse aus Call of Duty

Wird CoD 2020 Black Ops 5?

Da das vermeintlich diesjährige CoD von Treyarch, aus dem Studio hinter der Black Ops-Serie kommt, gibt es Vermutungen, es handle sich um ein Reboot der Reihe davon geht Schreier jedoch nicht aus. Die Flashback-Missionen aus Black Ops und Black Ops 2 spielten zwar in Vietnam. In einem weiteren Tweet bestätigt Schreier noch ein Mal den (vorläufigen) Namen „CoD: Vietnam“ und sagt, er gehe davon aus das Spiel gehöre in irgendeiner Form zu Black Ops-Reihe.

I’m not a COD person so I don’t know anything about all the lore shenanigans or what it really means to be a Black Ops game, but one title I’ve heard thrown around a couple times is just “COD: Vietnam.“ As far as I know it’s part of the Black ops series though? Not sure — Jason Schreier (@jasonschreier) April 21, 2020

Natürlich ist nichts von alledem offiziell. Neben Release, Setting und der Black Ops-Frage, drängen sich Spielern jedoch noch andere Frage auf. Braucht es bei dem aktuell guten Lauf von Modern Warfare und Warzone schon wieder ein neues CoD? Ist bei dem jährlichen Zyklus nicht irgendwann die Luft raus? Wie lautet eure Meinung zu diesen Fragen? Schreibt es uns in die Kommentare.