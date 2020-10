Vor einem Jahr schickte sich Activision an, mit dem Call of Duty-Franchise auch die Smartphones zu erobern. Call of Duty: Mobile blickt auf ein erfolgreiches erstes Jahr zurück.

Anlässlich des ersten Geburtstages von Call of Duty: Mobile gibt es ein großes Update, doch das Spiel hat schon im ersten Jahr ein ordentliches Wachstum in allen Bereichen hingelegt.

Ein einer Pressemitteilung gab Activision bekannt, dass Call of Duty: Mobile im ersten Jahr mehr als 300 Millionen Downloads erreichte. Im App Store erreicht das Spiel eine Nutzerwertung von 4,7 und im Google Play Store geben die Spieler eine Wertung von 4,5 für den Mobile-Shooter.

Doch nicht nur die Downloadzahlen sind gestiegen, auch das Spiel selbst ist gewachsen. Der Mehrspieler-Part ist von einem Modus auf 27 gewachsen und die Zahl der Maps hat sich von elf auf 23 erhöht. Die Map für den Battle Royale-Modus ist in ihrer Größe um 50 Prozent gewachsen und für alle Modi gibt es mittlerweile 182 Charaktere. Denen mangelt es nicht an einem ausgiebigen Arsenal, die Anzahl der Waffen ist von 200 zum Release auf mittlerweile 1400 gestiegen.

Anniversary-Update

Zum ersten Geburtstag gibt es nicht nur die mittlerweile 11. Season, sondern eine weitere Battle Royale-Map. Dabei handelt es sich um Alcatraz, die Map aus dem Blackout-Modus von Black Ops 4. Ebenfalls neu ist ein Social Hub mit dem Namen „Der Club“. Dort sollen Spieler Freunde treffen können und kleine Mini-Games abseits der normalen Modi zocken können.

In den Nutzerbewertungen werden vornehmlich Grafik und Gameplay gelob, auch das Investieren von Echtgeld soll nicht nötig sein, um vorwärtszukommen. Kritik gibt es vor allem an technischen Problemen durch Bugs oder durch Kompatibilitätsprobleme mit bestimmen Geräte-Typen.

Call of Duty: Mobile ist kostenlos im App Store oder im Google Play Store zu finden.