Es hat einen guten Grund, warum in Call of Duty: Modern Warfare der Einsatzschild als Primärwaffe ausgerüstet werden kann. Der Schutz aus Metall ist aber nicht nur gegen Waffen sehr effektiv.

Der Einsatzschild in Call of Duty: Modern Warfare blockt so ziemlich jede Schusswaffe und bewahrt den Träger (und Teamkameraden hinter ihm) vor Schaden. Umher sprintende Spieler mit Schild und Kampfmesser sind für den ein oder anderen Spieler auch der Stoff für Albträume.

Zwar ist es sehr gut machbar, mit einer taktischen oder auch tödlichen Granate einen Schildträger auszuschalten, gleiches gilt für einen gut platzierten Schuss auch einem Raketenwerfer, doch ohne diese Möglichkeiten kann der Schild schon mal ein schwer zu überwindendes Hindernis darstellen.

Die Killstreaks gehören zum Tödlichsten, was das Call of Duty-Arsenal zu bieten hat. Wer aber glaubt, dass dort jede Menge Mittel gegen den Einsatzschild zu finden sind, der irrt sich wie ein Reddit-Nutzer beweist.

Laut MuckinAround145 überlebt ein Schildträger neun der 15 Killstreaks. In einem Video zeigt, wie es geht:

Selbst direkte Treffer aus schweren Geschützen machen dem Schild nichts aus. Auch wenn unter dem Post viele zurecht anmerken, dass die Explosiv-Geschosse mancher Killstreaks auch einfach neben den Schildträger gefeuert werden können. Das Sterben durch ein herunterkommendes Care Package ist auch eher Zufall als gewollt. Dennoch widersteht der Schild überraschend viel Feuerkraft, selbst VTOL Jet, Gunship oder Juggernaut können dem Schild selbst nicht anhaben. Da hilft also nur eins: Tactical Nuke!

Vielleicht bringt Season 4 ja ein paar weitere Waffen, die gegen das Schild wirksam sind oder Infinity Ward schraubt ein wenig am Balancing. Zwar wird der Schild von den meisten Spielern nicht als viel zu mächtig angesehen, die Feuerkraft, die er aushält, ist dennoch nicht zu verachten.

Was meint ihr zum Schild? Ist er zu mächtig oder nervt er hier und da nur ein wenig, wenn er auf engen Maps eingesetzt wird? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.