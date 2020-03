Das Spielen von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone lohnt sich das kommende Wochenende besonders, denn Activision gab bekannt, dass es für einen bestimmten Zeitraum doppelte XP gibt.

Season 2 vom Battle Pass endet am 7. April 2020, das heißt, es wird Zeit, noch einmal richtig XP einzusacken. Dafür bestätigte Activision das kommende Wochenende doppelte Erfahrungspunkte. Zusätzlich zu den Standard-Doppel-EP für den Fortschritt warten auf die Battle Pass-Inhaber Doppelwaffen-EP und ein Doppel-Stufen-Fortschritt.

Habt ihr das alles gewusst?

Zu diesen Zeiten gibt es Doppel-EP

Die doppelten EP-Boni gelten für Multiplayer, Spec Ops und Warzone auf PC, PS4 und Xbox One. Die Aktion startet am 3. April um 19 Uhr und läuft bis zum 6. April zur selben Zeit.

Wie bereits erwähnt, endet Season 2 des Battle Passes am 7. April 2020 also ist jetzt die letzte Chance, Stufe 100 zu erreichen und so alle Extras freizuschalten. Wer nicht so viel Geduld hat, kann sich die Gegenstände auch mithilfe von Mikrotansaktionen kaufen.