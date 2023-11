Call-of-Duty-Skin treibt Shooter-Community zur Weißglut

Call of Duty: Modern Warfare 3 hat einen katastrophalen Start hingelegt – neben den zahlreichen schlechten Bewertungen sorgt nun auch ein Skin für jede Menge Ärger in der Community des Activision-Shooters.

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) Facts

Call of Duty: Modern Warfare 3 sorgt für Ärger

Die CoD-Community hatte bereits in der Vergangenheit mit Skins zu kämpfen, die Spielern einen unfairen Vorteil gegenüber anderen verschafft haben. Kurz nach dem mehr als kontroversen Release von Modern Warfare 3 gibt es dort nun passenderweise erneut ein Outfit, das für Ärger sorgt: Gaia.

Community kritisiert Activision wegen CoD-Skin

Gaia ist ein Premium-Skin, der sowohl in Call of Duty: Warzone als auch in Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3 verfügbar ist. Spieler erhalten dadurch ein Aussehen, das stark an den Marvel-Helden Groot erinnert. Doch der baumartige Look ist in bestimmten Umgebung extrem schwierig zu erkennen, was Fans zu dem Vorwurf führt, dass der Skin Pay-to-Win ist. Schließlich lässt er sich nur über den Season 6 Battle Pass freischalten.

Auf Reddit sorgt der Skin für mehrere empörte Posts – Spieler fordern Activision dazu auf, die Camouflage-Eigenschaften des Looks abzuschwächen, damit Spieler mit ihm in Multiplayer-Gefechten keinen unfairen Vorteil erlangen können. Andere wünschen sich, dass der Skin einfach gleich komplett aus dem Spiel genommen wird.

„Ich will nicht, dass in jedem ein blöder Baum durch die Gegend rennt. Schmeißt den Skin einfach raus.“ (Reddit-User Bing-bong-pong-dong)

„Ich wünsch mir einfach, sie würden es patchen. Aber garantiert werden sie nichts machen, bis der Battle Pass vorbei ist.“ (Reddit-User SPHINXin)

„Sie müssen diesen Skin in einen verdammten Leuchtturm verwandeln. Sie müssen Spieler damit wie das Batsignal lokalisieren. Ich will die vom Weltraum aus sehen können und wie dem Nordstern folgen können. Es ist eine echte Schande, dass sie das so lange so kaputt gelassen haben.“ (Reddit-User ZoidVII)

Das neue Call of Duty enttäuscht auf der ganzen Linie:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.