Vergangenes Wochenende gab es eine Open-Beta-Phase für alle, die schon einmal in das Spiel reinschnuppern wollten. Solltet ihr das verpasst haben oder weiterspielen wollen, gibt es eine gute Nachricht. Das Zeitfenster wurde erweitert.

Call of Duty: Warzone Facts

Ihr könnt Vanguard zwei Tage länger testen

Activision verlängert die Beta für Call of Duty: Vanguard für PC-, PlayStation- und Xbox-Spieler. So habt ihr noch etwas mehr Zeit, das Spiel vor dem Release am 5. November 2021 auszuprobieren.

Die Beta läuft bis zum 22. September um 19 Uhr und ermöglicht es euch, die traditionellen „Call of Duty“-Mehrspielermodi, eine Handvoll Karten und neue Modi anzuschauen, die mit Vanguard hinzukommen. Dazu gehören der Modus Champion Hill sowie Patrol. Während der offenen Beta ist Crossplay bereits aktiviert.

(Quelle: Activision)

Originalbeitrag vom 23. August 2021:

Playstation-exklusive Vanguard-Alpha

Auf den Plattformen PlayStation 5 und PlayStation 4 könnt ihr schon am Wochenende in einen Teil des Multiplayer-Modus reinschauen. Der Preload dieser Alpha ist bereits live und im PlayStation-Store zu finden. Im Zeitraum vom 27. August bis zum 29. August könnt ihr dann den neuen Champion-Modus-Modus genauer unter die Lupe nehmen. Der Startzeitpunkt ist 19 Uhr und die Alpha endet auch zur selben Uhrzeit. (Quelle: Activision)

Bei Champion Hill handelt es sich um einen neuen Modus bei dem Spieler alleine, zu zweit oder zu dritt eine turnierähnliche Serie von Gunfight-Matches austragen. Jeder Spieler startet mit demselben Loadout, sammelt aber durch Abschüsse und Drops auf der Map Geld, um die eigene Ausrüstung zu verbessern.

Offene Beta und Early Access

Am 7. September 2021 wird es eine umfangreiche Vorstellung des Multiplayers von Vanguard geben. Vom 10. September bis zu 13. September gibt es für PlayStation-Spieler, die Vanguard vorbestellt haben, ein Early-Access-Wochenende mit der Multiplayer-Beta. Auf der PS5 und PS4 wird es noch eine offene Beta geben, diese findet vom 16. September bis zum 20. September statt.

Auf dem PC und der Xbox wird es für Vorbesteller ebenfalls einen Early Access zur offenen Beta geben, dieser startet am 16. September. Alle anderen dürfen ab dem 18. September einsteigen und mit den Vorbestellern bis zum 20. September gemeinsam spielen. Während der offenen Beta ist Crossplay bereits aktiviert. (Quelle: Activision)

Ihr müsst nur für den Early Access das Spiel vorbestellen. An der offenen Beta könnt ihr auf allen Plattformen kostenlos teilnehmen.

Weitere Infos zum Champion-Hill-Modus, dem gesamten Multiplayer und den Inhalten der offenen Beta werden in den nächsten Wochen folgen. Call of Duty: Vanguard soll am 5. November 2021 erscheinen.

