Call of Duty: Warfare – Season 3-Teaserbild verspricht alte Operator und neue Ausrüstung

In Kürze startet Call of Duty: Modern Warfare in Season 3. Erschienenes Marketing-Material verrät nun, was Fans so erwarten können.

Am 8. April 2020 startet CoD: Modern Warfare in die nächste Season und neue Inhalte sowie Aktualisierungen kommen auf die Spieler zu. So zum Beispiel beim Mehrspieler- und Spec Ops-Modus von Modern Warfare sowie beim Battle Royale-Spiel Warzone.

CharlieIntel berichtet diesbezüglich auf Twitter über eine E-Mail. Diese bekamen auserwählte Personen bereits vor dem Release. Es zeigt einen Vorgeschmack auf das, auf was sich die Spieler in der neuen Season freuen können.

A promotional email from Call of Duty appears to have gone out early, and it shows a skin for Alex, the new Operator for Season 3. pic.twitter.com/gGkekILopf — Call of Duty News (@charlieINTEL) April 6, 2020

Zu sehen ist der Soldat Alex mitsamt neuem Skin. Die Worte „Operators return, NEW gear arrives, and worlds collide.“ (Operator kehren zurück, neue Ausrüstung kommt und Welten prallen aufeinander) zieren das Bild.

Was sagt ihr zum Teaser? Könnt ihr euch vorstellen, was die geschriebenen Worte bedeuten? Schreibt uns eure Meinung sehr gerne in die Kommentare.

Originalbeitrag vom 6. April um 11:38 Uhr:

CoD: Modern Warfare – Leak enthüllt neue Map für Season 3?

Die dritte Saison in Call of Duty: Modern Warfare steht in den Startlöchern und wie es aussieht, wurde die neue Map bereits geleakt.

Data-Miner haben in der Vergangenheit die eine oder andere richtige Information aus den Tiefen der Spiel-Dateien gefischt. Wie es scheint, hatten sie erneut ein gutes Gespür und haben so die neue Map für die kommende Saison in CoD: Modern Warfare gefunden und veröffentlicht.

Gibt es Dinge, die euch nerven?

CoD: Neue Season – neue Map

Reddit-Nutzer Senescallo veröffentlichte ein Bild der vermeintlich geleakten Map für Season 3. Dieses zeigt eine Karte mit dem Namen Village (Dorf). Es soll es sich aber keineswegs um ein Remake der Karte aus dem Jahr 2011 handeln, sondern um eine brandneue Map mit zahlreichen Gebäuden und kleinen Straßen.

Ob die Data-Miner mit ihrem Leak recht haben, werden die Spieler am 8. April 2020 erfahren – beim Start von Season 3. Was würdet ihr denn von der Map halten? Hättet ihr euch lieber eine andere gewünscht?