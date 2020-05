Grade auf dem PC wird Call of Duty: Warzone von Cheatern geplagt. Durch die Einführung einer Authentifizierung sollen das Erstellen neuer Accounts für Cheater erschwert werden.

Schon seit dem Launch von Call of Duty: Warzone sind Cheater ein großes Problem des Battle Royale-Spiels. Allen voran die PC-Version ist in den Augen vieler Spieler mit Cheatern „verseucht“ und es gibt durchaus Konsolenspieler, die das Cross Play-Feature deaktivieren, um ihnen zu entkommen.

Infinity Ward hat schon diverse Updates und Maßnahmen eingeführt, um der Lage her zu werden. So werden Accounts, die des Cheatens verdächtigt werden, in ein gesondertes Matchmaking gesteckt. In einem Free2Play-Spiel wie Warzone bedeutet aber der Ban eines Accounts nicht so viel, da schnell und ohne Kosten ein Neuer erstellt werden kann.

Mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung wird es nun schwerer gemacht, immer weitere Accounts zu erstellen. Spieler müssen ihren Account und wenn sie sich auf einem neuen Gerät einloggen mit einem Einmal-Code, den sie per SMS erhalten, verifizieren. Die Ankündigung erfolgte via Twitter dort hieß es aber auch, dass dieser Prozess nur für neue Spieler erforderlich ist.

Security Update: We have initiated two-step SMS authentication for new #Warzone PC users, who log in as free to play as another step to provide an additional layer of security for players.

— Infinity Ward (@InfinityWard) May 12, 2020