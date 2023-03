Das gute alte Bargeld erfährt bei TikTok ein Comeback. Immer mehr junge Menschen stecken ihre Scheine fein säuberlich in kleine Umschläge, um ihre Finanzen im Blick zu behalten. Auch die hohe Inflation hält sie nicht davon ab, Cash Stuffing zu betreiben.

TikTok Facts

Cash Stuffing: TikTok-Trend rund ums Bargeld

Zurück zum Bargeld: Der neue TikTok-Trend des Cash Stuffing hilft anscheinend vor allem jungen Menschen dabei, ihre Ausgaben besser im Blick zu behalten. Hierbei wird das verfügbare Geld für den Monat in Kategorien wie Lebensmittel, Shoppen und Versicherungen aufgeteilt und in bar aufbewahrt. Meist kommen dabei einfach Briefumschläge zum Einsatz (Quelle: Frankfurter Rundschau).

Bei TikTok kommen Videos, in denen der moderne Sparstrumpf im Mittelpunkt steht, auf überraschend viele Aufrufe. Das Grundprinzip ähnelt dem des Haushaltsbuchs, das schon seit Jahrzehnten als bewährtes Mittel zur Budgetierung genutzt wird. Der Klassiker wird gerade von der Generation Z neu entdeckt, ganz ohne Apps und Banken. Tatsächlich kann der Trend eine gute Möglichkeit darstellen, Ausgaben bewusster zu tätigen.

Fest steht dabei aber auch, dass Bargeld in Zeiten von hoher Inflation vielleicht nicht die beste aller Varianten ist, um Geld zu sparen und zu verwalten. Da sich Banken in Deutschland aber mit Sparzinsen weiter stark zurückhalten, schlägt dieser Aspekt zumindest derzeit nicht so stark durch.

Mit diesen Tricks könnt ihr im Supermarkt günstiger einkaufen:

Günstiger einkaufen im Supermarkt – mit diesen 5 Spar-Tipps Abonniere uns

auf YouTube

Statt Cash Stuffing: Budget-Apps für das Smartphone

Als modernere Alternative zum Cash Stuffing kann sich ein Blick auf Budget-Apps lohnen. Diese bieten nicht nur eine digitale Variante des Sparstrumpfs, sondern können darüber hinaus auch noch helfen, die langfristige Finanzplanung anzugehen. Ein- und Ausgaben lassen sich hier oft über Monate oder Jahre vergleichen. Auch eine genaue Kategorisierung der Ausgaben wird geboten. Was derartige Helfer sonst noch können, haben wir in einem separaten Artikel zusammengefasst: Ausgaben im Blick: Diese kostenlose App darf auf eurem Handy nicht fehlen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.