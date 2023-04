Es gibt einen Machtwechsel in der Anime-Welt! Attack on Titan und Fullmetal Alchemist: Brotherhood wurden von einem neuen Anime von der Spitzenposition auf MyAnimeList verdrängt und das nach nur einer Folge. Wir erklären euch, was es mit dem neuen Hype-Anime auf sich hat.

Anime Facts

Idol-Anime ist die neue Nummer 1

Die Frühlingssaison hat begonnen und bringt eine ganze Reihe neuer Anime an den Start. Darunter befinden sich unter anderem langersehnte Fortsetzungen zu Demon Slayer, Dr. Stone oder auch Ranking of Kings. Natürlich sind auch brandneue Serien dabei.

So zum Beispiel Oshi no Ko. Die erste Folge des ungewöhnlichen Drama-Animes ist am 12. März 2023 online gegangen und prompt eingeschlagen wie eine Bombe. So hat der Anime innerhalb weniger Stunden die Spitzenposition auf MyAnimeList erobert – die Webseite wird von vielen Anime-Fans als eine Art inoffizielle Weltrangliste angesehen.

Oshi No Ko: Mein*Star – Trailer

Damit konnte sich Oshi no Ko überraschend gegen extrem populäre Serien wie Attack on Titan, Fullmetal Alchemist: Brotherhood oder auch Steins;Gate durchsetzen. Und das trotz oder vielleicht sogar gerade wegen seiner speziellen Prämisse.

Der Anime handelt von einem Idol-Fan, der ermordet wird und ausgerechnet als Sohn des Idols wiedergeboren wird, welches er schon immer angehimmelt hat. Kurzer Einwurf: Ein Idol ist zumeist ein weiblicher Popstar, der von seinen Anhängern regelrecht vergöttert wird.

Die Handlung von Oshi no Ko klingt zunächst seltsam, ist in der Realität aber eine überaus gelungene Mischung aus Drama und Comedy, wobei auch die Schattenseiten des harten Idol-Business behandelt werden. Das Werk stammt aus der Feder von Aka Akasaka, der auch schon mit Kaguya-sama: Love is War große Erfolge feiern konnte.

Wo könnt ihr Oshi no Ko schauen?

In Deutschland könnt ihr euch die erste Folge von Oshi no Ko über Akiba Pass TV anschauen, wo der Anime 20 Euro kostet. Alternativ könnt ihr euch die Folge mit Spielfilmlänge (82 Minuten), aber auch für 10 Euro ausleihen.

Darüber hinaus läuft der neue Hype-Anime aber auch auf HIDIVE. Der amerikanische Streaming-Service zeigt die Serie allerdings nur mit englischen Untertiteln.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.