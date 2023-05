Kürzlich ging die offiziellen ChatGPT-App fürs iPhone an den Start. Jedoch konnten bisher nur iPhone-Nutzer in den USA davon profitieren. Nun ändert sich dies und die Landesgrenzen fallen. Allerdings nicht für alle deutschsprachigen Länder.

Originaler Artikel:

Offizielle ChatGPT-App fürs iPhone vorgestellt: Deutsche müssen warten

OpenAI hat die vielen Bitten endlich erhört und stellt ab sofort eine offizielle ChatGPT-App fürs iPhone in Apples App Store zur Verfügung. Die Anwendung für die Nutzung der künstlichen Intelligenz ist im Gegensatz zu vielen bisherigen „Fake-Apps“ kostenlos und verzichtet grundsätzlich auf Werbung. Einzige Voraussetzung ist ein iPhone mit iOS 16.1 oder neuer (Quelle: OpenAI).

Allerdings gibt es einen kleinen „Schönheitsfehler“. Die ChatGPT-App von Open AI steht gegenwärtig nur im US-amerikanischen App Store zur Verfügung. Wer diese hierzulande auf seinem iPhone sucht, der wird leider nicht fündig. Die Erklärung für diese Abwesenheit liefert der Entwickler gleich mit, Zitat (übersetzt): „Wir beginnen mit der Einführung in den USA und werden in den kommenden Wochen in weitere Länder expandieren.“

Deutsche Nutzerinnen und Nutzer müssen sich also noch gedulden, sofern sie keine US-amerikanische Apple ID verwenden. Mit der hat man natürlich Zugriff auf den US-Store und könnte sich die offizielle ChatGPT-App schon jetzt sichern (im US-App-Store ansehen).

So sieht die offizielle ChatGPT-App fürs iPhone aus. (Bildquelle: Apple App Store)

Leer gehen ferner auch Android-Nutzer aus. Dies sollen aber demnächst an die Reihe kommen. Eine App für das Google-System befindet sich demnach schon in der Entwicklung.

Die App bietet zahlreiche Features. Unter anderem wird der Chat-Verlauf auf allen Geräten des Nutzers über den OpenAI-Account synchronisiert. Die Oberfläche entspricht dem schon bekannten und sehr reduzierten Web-Interface.

Schon gewusst? So solltet ihr euch gegenwärtig schützen:

ChatGPT Plus per In-App-Abo

Auch wenn die App an sich kostenfrei ist, kostenpflichtig über einen In-App-Kauf lässt sich dennoch für knapp 20 US-Dollar monatlich noch „ChatGPT Plus“ abonnieren. Äquivalent zur Web-Version steht dann das neuere GPT-4-Modell zur Verfügung sowie erhalten Nutzer Prioritätszugriff. Auch in Zeiten hoher Server-Auslastung müssen „Plus-Nutzer“ auf passende Antworten nicht lange warten.

Mit etwas mehr als 42 MB fällt der Download nicht sonderlich schwer ins Gewicht. Verständlich, immerhin handelt es sich nur um ein Interface in App-Form. Die eigentliche Arbeit findet auf den Servern von OpenAI statt. Bedeutet dann natürlich auch: Ohne Internetverbindung geht nichts.

