Einer der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten und der wohl (zweit?) beste Terminator-Film kehrt ins Kino zurück. Im Rahmen der „Best of Cinema“-Reihe wird der Klassiker mit Arnold Schwarzenegger noch einmal deutschlandweit in den Kinos gezeigt.

Die „Best of Cinema“-Reihe ist nicht auf eine bestimmte Kinokette festgelegt. Die Klassiker der Filmgeschichte gibt es also unter anderem in Kinos von Cinestar, Cinemaxx oder UCI-Kinowelt. „Terminator 2: Tag der Abrechnung“ wird am Dienstag, den 4. April 2023 gezeigt. Dabei bleibt es bei einem einmaligen Event. Hier findet ihr alle Kinos, die den Film zeigen.

Terminator 2 kehrt ins Kino zurück – hier könnt ihr den Film sehen

„Best of Cinema“ bringt monatlich einen Filmklassiker für einen Tag zurück auf die Kinoleinwände in Deutschland. Im Januar gab es zum Beispiel „Rambo (First Blood)“ zu sehen, im Februar ging es mit Basic Instinct weiter und am 7. März wird „Apocalypse Now“ gezeigt. Tickets für Terminator 2 könnt ihr euch jetzt bereits im Vorverkauf sichern. Findet ihr die Vorstellung auf eurer Kino-Webseite nicht über das normale Kinoprogramm, sucht im Online-Vorverkauf unter den „Sondervorstellungen“.

Die Termine der weiteren „Best of Cinema“-Filme:

7. März: Apocalypse Now

4. April: Terminator 2

2. Mai: Flash Gordon

6. Juni: Im Rausch der Tiefe

„Best of Cinema“ im April: Terminator 2 im Kino

Sein Kinodebüt feierte Terminator 2 am 24. Oktober 1991. Im August 2017 gab es eine Rückkehr in der 3D-Edition. Bei der „Best of Cinema“-Reihe wird die originale Version des Films aufgeführt.

„Terminator 2: Tag der Entscheidung“ spielt 10 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils. Der Film zeigt, was passieren könnte, wenn eine Künstliche Intelligenz außer Kontrolle gerät und sich gegen ihre Erschaffer, die Menschheit, auflehnt. Seit Ende 2022 sorgt der Chatbot „ChatGPT“ für Aufsehen. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine auf KI basierende Anwendung. Bislang kann die Funktion jedoch nur für harmlose Aufgaben wie Texterstellung und Programmier-Codes eingesetzt werden. Wer weiß aber, was die Zukunft noch so bringt… Eine apokalyptische Vision, was passiert, wenn Künstliche Intelligenz außer Kontrolle gerät, könnt ihr (noch einmal) bei Terminator 2 im Kino sehen. Am 4. April läuft der Film in zahlreichen Kinosälen der großen und kleinen Ketten in Deutschland.

Wer keine Lust auf Kinositze hat oder falls kein Lichtspielhaus in der Nähe den Film zeigt, stellt sich den Film als Blu-ray oder DVD in sein Filmregal. Insgesamt gibt es 6 Terminator-Filme, wobei die letzten Teile bei vielen Fans und Kritikern stark durchgefallen sind. Ein siebter Teil ist derzeit unwahrscheinlich.

