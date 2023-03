Der Smartphone-Markt ist kein leichtes Pflaster. Auch für chinesische Hersteller nicht, die eigentlich immer mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Wie jetzt bekannt wurde, wird eine auch aus anderen Bereichen bekannte Marke aus dem Smartphone-Sektor entfernt.

Lenovo stellt Legion-Gaming-Smartphones ein

Ist der Boom der chinesischen Smartphone-Hersteller vorbei? Das könnte sich aktuell so stark abzeichnen wie noch nie zuvor. Zu Beginn des Jahres wurde bekannt, dass Xiaomi seine Smartphone-Gaming-Marke Black Shark eingestellt hat. Jetzt hat Lenovo bestätigt, dass zumindest die Legion-Gaming-Smartphones keine Zukunft mehr haben. Der Nischenmarkt für Gaming-Handys scheint sich also gar nicht mehr zu rentieren. Nicht einmal für chinesische Hersteller. Das Ende wurde gegenüber AndroidAuthority bestätigt. Wir haben das Statement für euch übersetzt:

„Lenovo stellt seine Android-basierten mobilen Gaming-Smartphones Legion im Rahmen einer umfassenderen Geschäftstransformation und Konsolidierung des Gaming-Portfolios ein. Als führender Anbieter von Gaming-Geräten und -Lösungen ist Lenovo bestrebt, die Gaming-Kategorie über alle Formfaktoren hinweg voranzubringen und sich darauf zu konzentrieren, wo es der globalen Gaming-Community den größten Mehrwert bringen kann.“

Das trifft euch in Deutschland jetzt nicht so stark, denn die Legion-Gaming-Smartphones waren hier im Grunde kaum vertreten. Lenovo hatte sich auf China konzentriert. Legion wird aber weiterhin als Marke von Gaming-Geräten wie Laptops erhalten bleiben. Die sind auch in Deutschland sehr weit verbreitet. Gaming-Smartphones haben für Lenovo aber keine Zukunft.

Lenovo hat noch einige verrückte Smartphone-Ideen in der Hinterhand:

Lenovo demonstriert erstes Motorola-Handy mit ausrollbarem Display

Viele chinesische Smartphone-Hersteller schwächeln

Durch die vielen Krisen auf der Welt hat sich der Absatz vieler Smartphone-Hersteller abgeschwächt. Da ist es nur logisch, dass sich Unternehmen auf die Bereiche konzentrieren, die noch profitabel sind. Ob sich die Lage in absehbarer Zeit entspannt, wird man sehen müssen, denn die Preise für Smartphones steigen immer weiter und die Menschen benutzen ihre Geräte häufig länger. Es wird also spannend sein zu sehen, wie sich die Situation entwickelt.