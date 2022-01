Wer sich ein Android-Gerät kauft, erwartet eigentlich, dass man zumindest zwei Jahre Android-Updates bekommt. Dazu zählen nicht nur die monatlichen Aktualisierungen, sondern auch größere Versionssprünge, wenn Google eine neue Android-Version veröffentlicht. Ein chinesischer Hersteller, der auch bei uns Erfolg haben will, sah das anders, musste jetzt aber nachgeben.

Originalartikel:

Mit dem Realme Pad hat der chinesische Hersteller von einiger Zeit sein erstes Android-Tablet vorgestellt und zunächst in Indien auf den Markt gebracht. Vorinstalliert ist dort Android 11, was zu dem Zeitpunkt absolut vertretbar war. Wie sich jetzt aber herausstellt, bekommt das Realme Pad kein weiteres System-Upgrade mehr spendiert. Im „Community FAQ“ von Realme wird nämlich bestätigt, dass es kein Update auf Android 12 geben wird (Quelle: Realme).

Q. Will realme Pad be updated to Android 12?

A. No, realme Pad will not be updated to Android 12, but will keep receiving security and performance updates throughout its software lifecycle.