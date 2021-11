Der weltweite Smartphone-Markt verändert sich schnell. Doch auch ein Blick auf Deutschland ist spannend, denn hier tut sich auch sehr viel. Chinesische Smartphones werden immer beliebter, was dafür sorgt, dass Samsung und Apple echte Probleme bekommen.

China-Hersteller erobern deutschen Smartphone-Markt

Smartphones von Samsung und Apple sind in vielen Märkten immer auf dem ersten oder zweiten Platz zu finden. In letzter Zeit verändert sich das. Xiaomi holt in Europa immer weiter auf. Doch was ist mit Deutschland? Unser Markt verändert sich auch deutlich und das bekommen Samsung und Apple stark zu spüren. Die chinesischen Hersteller werden nämlich immer beliebter.

Laut Canalys hat Apple Samsung in Deutschland überholt und ist der größte Smartphone-Hersteller. Das wäre grundsätzlich ein Grund zur Freude, würden die Marktanteile nicht so massiv sinken. Samsung hat nämlich 33 Prozent an Wachstum eingebüßt und ist damit auf den zweiten Platz abgerutscht. Apple sichert sich zwar noch den ersten Platz, hat aber auch 19 Prozent verloren. Xiaomi bleibt unverändert auf dem dritten Platz, wächst aber um 116 Prozent und ist Samsung und Apple auf den Fersen.

Und Oppo gibt auch Gas. Das Wachstum beträgt 237 Prozent, wobei man nur einen Marktanteil von drei Prozent erreicht. Das reicht aber, um der viertgrößte Smartphone-Hersteller in Deutschland zu werden. Apple und Samsung dominieren zwar den Markt, die chinesischen Hersteller gewinnen aber massiv Marktanteile, während die alteingesessenen Unternehmen spürbar verlieren.

Apple könnte im 4. Quartal stark wachsen

Während Samsung im 4. Quartal weiterhin Problemen haben dürfte, die Marktanteile zu steigern, dürfte Apple dann wieder zulegen. Besonders nach der Vorstellung der iPhone-13-Modelle und zu Weihnachten wird das Interesse an den Apple-Handys auch in Deutschland riesig sein. Doch auch die chinesischen Hersteller dürften nicht schwächer werden. Es steht eine spannende Zeit an, die den Smartphone-Markt in Deutschland nachhaltig beeinflussen wird.