Apple hat vor einiger Zeit mit der Watch Series 6 eine Smartwatch vorgestellt, die eine neue Funktion eingeführt hat. Um diese nutzen zu können, muss man sich aber nicht für über 400 Euro eine Apple-Uhr kaufen, sondern kann auch zu einer nur 100 Euro günstigen China-Smartwatch greifen, die bald nach Deutschland kommt.

Amazfit GTS 2 Mini kann den Blutsauerstoffgehalt messen

Apple ist dafür bekannt, neue Funktionen in den Markt einzuführen, die dann andere Hersteller schnell kopieren. Und wenn Apple nur eine Funktion übernimmt, dann sorgt das Unternehmen dafür, dass sie wirklich funktioniert und einfach zu handhaben ist. Wer aber nicht gleich 400 Euro oder mehr für eine Apple Watch Series 6 ausgeben und trotzdem die neue Funktion der Messung des Blutsauerstoffgehalts haben will, kann bald zur Amazfit GTS 2 Mini greifen. Es handelt sich dabei um eine 100 Euro günstige Smartwatch, die natürlich auch einen Pulsmesser besitzt. Sie ist mit einem 1,55-Zoll-Display relativ klein und eignet sich somit perfekt für schmale Handgelenke.

Obwohl die Amazfit GTS 2 Mini so günstig ist, wurde auf eine hochwertige Materialwahl und gute Komponenten geachtet. Das Gehäuse ist beispielsweise aus einer Aluminiumlegierung gefertigt und beim Display wurde ein hochauflösendes OLED-Panel gewählt. Der Körper kommt so auf ein Gewicht von nur 19,5 Gramm. Der 220-mAh-Akku soll für eine Laufzeit von 14 Tagen sorgen. Damit ist die Amazfit-Smartwatch der Apple Watch auch deutlich überlegen. Die Smartwatch kann unter der Dusche getragen werden, denn sie ist bis 5 ATM geschützt. Zum Schwimmen reicht das nicht aus. GPS ist natürlich auch mit an Bord. Nur eine EKG-Funktion gibt es nicht.

Smartwatch-Bestseller bei Amazon

Was uns 2021 erwartet:

Amazfit GTS 2 Mini ab Januar 2021 erhältlich

Bereits im Januar wird die Amazfit GTS 2 Mini zum Preis von 100 Euro in Deutschland auf den Markt kommen. Die Smartwatch ist mit Android und iOS kompatibel und kann somit auch mit einem iPhone verwendet werden. Wer nicht warten will, bekommt für etwas mehr den großen Bruder, die Amazfit GTS, für etwa 130 Euro bei Amazon.