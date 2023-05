Im Sommer stehen einige Feiertage an. So gibt es im Mai Christi Himmelfahrt, auch als „Vatertag“, „Herrentag“ oder auch „Männertag“ bekannt. Wie sieht es mit den Öffnungszeiten an Himmelfahrt aus? Haben die Läden am Donnerstag geöffnet?

2023 fällt Christi Himmelfahrt auf Donnerstag, den 17. Mai 2023. Wer seine Einkäufe am Mittwoch noch nicht erledigt hat, sollte sich beeilen. Es handelt sich um einen gesetzlichen Feiertag. Demnach haben Supermärkte am Donnerstag geschlossen.

Sind Läden an Christi Himmelfahrt geöffnet?

Auch Fachgeschäfte wie Media Markt oder Fahrradläden bleiben an Himmelfahrt zu. Anders als zum Beispiel an Heiligabend oder Silvester können Betreiber nicht entscheiden, ob sie ihren Laden offen halten oder nicht. An gesetzlichen Feiertagen bleiben die Tore geschlossen. Auch Lieferdienste wie Flink oder Getir dürfen keine Alltagswaren an Feiertagen ausliefern.

Lediglich wenn ihr frische Brötchen frühstücken wollt, habt ihr Glück. Bäckereien haben auch an Christi Himmelfahrt geöffnet. Ähnlich sieht es mit Blumenläden aus. Sowohl bei den Floristen als auch bei den Bäckereien kann es aber Abweichungen geben, die die Betreiber selbst festlegen. Zur Sicherheit solltet ihr euch also vorab informieren, ob am Feiertag offen ist und euch gegebenenfalls eine Alternative offen halten.

Öffnungszeiten an Christi Himmelfahrt

Briefe und Pakete werden an Himmelfahrt in ganz Deutschland auch nicht ausgeliefert. Bestellt ihr also am Mittwoch etwas online, wird es mit den normalen Transportoptionen frühestens am Freitag geliefert.

Falls euch wichtige Sachen für den täglichen Bedarf fehlen, könnte es je nach Wohnort zudem noch einige Notlösungen geben. In Großstädten haben zum Beispiel Kioske und „Spätis“ geöffnet, die euch mit Bier, Snacks und anderen Alltagsgegenständen versorgen. In manchen Bahnhöfen gibt es zudem ein umfangreiches „Einkaufsbahnhof“-Angebot mit Supermärkten und Fachgeschäften, die ebenfalls an Feiertagen geöffnet haben. Auch an Flughäfen dürften Läden offen sein, die mehr als nur Brötchen und Blumen verkaufen.

Ab Freitag geht das Leben dann wieder seinen geordneten Weg. Es handelt sich zwar um einen Brückentag, der aber ein ganz normaler Werktag ist. Während viele Schüler frei haben dürften, muss man an anderen Stellen arbeiten gehen, wenn man nicht gerade Urlaub geplant hat.

