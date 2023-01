Vom Streaming leben können! Für viele Gamer ein echter Traum. Wie praktisch, dass Colas ewiger Erzrivale Dr Pepper aktuell einen Streamer sucht. Der dazu passende Aufruf sorgt für eine echte Welle der Begeisterung.

Twitch Facts

Dr Pepper sucht einen zukünftigen Twitch-Star

Große Streamer wie MontanaBlack, Trymacs oder EliasN97 werden von vielen Gamern beneidet. Dank ihrer Reichweite können sie davon leben, dass man ihnen beim Zocken zuschaut. Für viele ein echter Traumberuf!

Auch Coca-Colas beliebter Rivale Dr Pepper hat das Potenzial für Streaming erkannt und sucht seit dem 19. Januar 2022 einen eigenen Streamer für den deutschsprachigen Raum.

Die Voraussetzungen für die zukünftige Streaming-Karriere sind allerdings anders als ihr jetzt vielleicht denkt! Aber lest euch die Annonce am besten selbst durch:

Dr Pepper sucht explizit nach einem Anfänger! Es ist also gar nicht notwendig, dass ihr bereits zu 100 Prozent wisst wie der Streaming-Hase läuft. Sie wollen einen sympathischen Nobody, der Bock auf Twitch hat und gemeinsam mit der Getränkemarke wachsen will.

Bekannte Marken und auch Politiker melden sich

Da die Anzeige sich durch die Voraussetzungen an die halbe Twitter-Community richtet, wurde der verlinkte Tweet innerhalb kürzester Zeit mit Antworten und Einsendungen regelrecht überschwemmt.

Besonders kurios sind aber einige der User und Reaktionen unter dem besagten Tweet. So haben zum Beispiel auch Politiker oder andere Marken wie Amazon Prime, Razer oder Logitech auf die Anzeige geantwortet.

Auch bekannte Streamer-Größen wie MrMoregame oder Chefstrobel haben die Chance genutzt, um sich einen kleinen Spaß zu erlauben.

Da durch die Anzeige aber auch der Farming Simulator gedisst wird, folgte auch hier prompt eine Reaktion des offiziellen Twitter-Accounts:

Der große Anklang hat das Team hinter dem Twitter-Kanal von Dr Pepper ziemlich überrascht, weshalb sie auch gleich angekündigt haben, dass sie sich jetzt drei Jahre lang alle Bewerbungen durchgehen.