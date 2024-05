CoD: Black Ops 6 – bester Spielmodus feiert großes Comeback

Dank eines winzigen Clips von Call of Duty. Black Ops 6 wissen wir jetzt, dass der Zombie-Modus auch dieses Jahr wieder ein Comeback feiert und mit von der Partie ist.

CoD: Black Ops 6 – Zombies sind wieder am Start

Eigentlich soll die große Enthüllung von Call of Duty: Black Ops 6 erst 9. Juni um 19 Uhr auf dem großen Xbox Games Showcase erfolgen, doch schon jetzt gibt es allerlei interessante Hinweise und Leaks. So wissen wir etwa seit Kurzem, dass Black Ops 6 anscheinend noch für die Last-Gen-Konsolen erscheint.

Anzeige

Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wie Influencer NoahJ dank eines winzigen Gameplay-Clips herausgefunden hat, dürfen sich Spieler auch über ein Comeback des Zombie-Modus freuen. In der entsprechenden Videoszene lassen sich am Rand ganz klar Untote erkennen, die auf die Spielfiguren zuströmen.

Wie der Zombie-Modus im neuen Call of Duty genau aussehen wird, bleibt noch abzuwarten. In MW3 (Test) haben die Entwickler erstmals den Zombie-Modus mit Spielelementen aus DMZ und Battle Royale verbunden – doch der große Wurf scheint ihnen damit nicht gelungen zu sein.

Anzeige

Wir gehen aktuell davon aus, dass Treyarch sich auf seine Stärken besinnt und auch einen klassischen Zombie-Modus anbietet, in dem Spieler zusammen Welle für Welle gegen die Untoten bestehen müssen, Easter Eggs entdecken und die Karte nach und nach freischalten können.

Manchmal dauert es eine ganze Weile, bis die Spieler wirklich jedes Geheimnis eines Games lüften:

CoD: Black Ops 6 direkt im Game Pass

Gute Nachrichten für alle Nutzer des Xbox Game Pass: Das neue Call of Duty soll direkt zum Release Teil des Abos sein. Für PC- und Xbox-Spieler sind das gute Nachrichten. Nur PS5-Spieler schauen bislang noch in die Röhre. Schließlich ist das Microsoft-Abo noch nicht auf der Sony-Konsole verfügbar. PlayStation-Fans, die das neue CoD direkt zum Start spielen wollen, müssen also wohl übel den Vollpreis zahlen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.