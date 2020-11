Falls euch das Aufleveln von Waffen und Rang in Call of Duty: Black Ops Cold War aktuell zu lange dauert, dann könnt ihr diese Woche einiges aufholen. Dank Doppel-XP-Event und der dafür am besten geeigneten Playlist.

In Call of Duty: Black Ops Cold War könnt ihr in dieser Woche gut Erfahrung sammeln. Das liegt zum einen an der Playlist, die euch ausschließlich Nuketown ‚84 spielen lässt und am einwöchigen Doppel-XP-Event.

Nuketown ‚84 ist eine erneute Neuauflage eines klassischen Black Ops-Map, natürlich in neuem Look und mit einem ganz besonderem Easter Egg.

Das Playlist-Update ist heute Abend (24. November) um 19 Uhr zu erwarten, auch in Modern Warfare wurden wöchentlich am Dienstagabend die Map-Rotationen ausgetauscht. Wie lang euch die Nuketown-24/7-Playlist erhalten bleibt, ist nicht bekannt.

Binging on Nuketown ’84 this holiday weekend? We’ve got good news.



2XP + 2X Weapon XP go live at 10AM PT through Nov. 30, and Nuketown 24/7 begins tomorrow! #BlackOpsColdWar pic.twitter.com/KGsesw2ZXH — Treyarch Studios (@Treyarch) November 23, 2020

Eine Woche doppelte Erfahrung

Ebenfalls heute Abend um 19 Uhr startet das Doppel-XP-Event. Bis zum 30. November bekommt ihr für alle Aktionen doppelt so viele Erfahrungspunkte und könnt so schneller im Rang aufsteigen, weitere Aufsätze für eure Waffen freischalten oder euch um den Fortschritt bei den Camos kümmern.

Einigen Spielern geht der Levelfortschritt ein wenig zu langsam und so fühlen sich vor allem Spieler, die nur ein paar Stunden in der Woche zum Zocken haben, ein wenig abgehängt. Ihr solltet also die kommende Woche gut nutzen, um ordentlich Erfahrung zu sammeln.