Eigentlich ist Nuketown ‚84 eine alte Map, die für Call of Duty: Black Ops Cold War einen neuen Anstrich bekommen hat. Ein Highlight der Map ist ein Easter Egg, das direkt aus den 80ern kommt und bei den Spielern für Begeisterung sorgt.

Call of Duty: Black Ops Cold War Facts Zur Website bei Activision downloaden

Was die Black Ops-Reihe betrifft, so ist Nuketown eine der beliebtesten, wenn nicht sogar die beliebteste Map. In Call of Duty: Black Ops Cold War kehrt die Map zur Freude der Fans im 80-Stil zurück und treibt ihr Aussehen durch ein Easter Egg sogar noch auf die Spitze.

https://store.playstation.com/de-de/product/EP0002-PPSA02050_00-CODCWTHEGAME0001/?utm_source=giga&utm_medium=psn&emcid=di-st-239016

Die Map erscheint eigentlich erst morgen (24. November) einigen Spielern ist es aber bereits in einer privaten Lobby gelungen, die Map zu starten. Sie hatten wohl genug Zeit für die virtuelle Ostereier-Suche und fanden das Extra. Nuketown ist die Attrappe einer Stadt für den Test von Atombomben und es deshalb mit Schaufensterpuppen bestückt. Schießt ihr in unter einer Minute allen Puppen die Köpfe weg, passiert das hier:

Ein mehr als heftiger 80er-Jahre-Filter legt sich über die Map, dazu dröhnen die passenden Synthesizer-Sounds. Viele der Reddit-Nutzer halten die volle Packung Far Cry: Blood Dragon für eines der coolsten Easter Eggs in Call of Duty.

Noch mehr freuen sich die Spieler aber darauf, die Map endlich spielen zu können und hoffen auf eine 24/7-Nuketown-Playlist. Ähnlich wie Shipment oder Rust ist Nuketown eine sehr kleine Map. Diese Maps sind beliebt, weil die Runden sehr schnell gehen, von viel Action geprägt und viele Kills möglich sind.

Nuketown ‚84 gehört zu den für alle Spieler kostenlosen Inhalts-Update, die nach und nach zu Cold War dazu kommen. In der Regel kommen die neuen Inhalte jeweils mit einer Season, die dann auch einen kostenpflichtigen Battle Pass mit sich bringen, die Freischaltungen sind aber rein kosmetischer Natur, neue Waffen, Maps und Modi gibt es auch ohne Battle Pass.

Die erste Season in Cold War startet am 10. Dezember.