Bei der PS5-Showcase gab es für PS4-Spieler eine nette Überraschung zu Call of Duty: Black Ops Cold War. Den Multiplayer könnt schon am Wochenende kostenlos testen.

Call of Duty: Black Ops Cold War Facts

Falls ihr Besitzer einer PS4 und Fans von Call of Duty: Black Ops Cold War seid, dann hatte die PS5-Showcase mehr als nur den Preis der PS5 parat. Neben einem Gameplay-Trailer der Kampagne gab es nämlich auch die Ankündigung einer kostenlosen Alpha exklusive für die PS4.

Diese Alpha entspricht vermutlich dem Gameplay, das bei der Multiplayer-Enthüllung vor gut einer Woche schon gezeigt wurde.

In dieser Alpha könnt ihr den Multiplayer von Black Ops Cold War testen und das (fast) ohne einen Cent zu bezahlen, ihr braucht nicht mal ein PS Plus-Abo. Die etwa 25 GB der Alpha können ab heute, dem 17. September 2020 ab 17:00 Uhr heruntergeladen werden. Gespielt wird dann vom 18. September bis zum 20. September 2020. Los geht es am Freitag um 19:00 Uhr und die Alpha endet am Sonntag ebenfalls um 19:00 Uhr.

Wie bei allen Spielen mit Ab 18-Aufkleber müsst ihr ohne PS Plus-Abo die obligatorischen 25 Cent für den Download bezahlen.