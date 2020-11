Call of Duty: Black Ops Cold War auf alter und neuer Konsolen-Generation anzubieten, scheint bei den Spielern zu Verwirrung zu sorgen, welche Version sie nun eigentlich zocken.

Sowohl in der Ultimate-Edition als auch im Cross-Gen-Bundle von Call of Duty: Black Ops Cold War sind die Versionen von PS5 und PS4 enthalten. Auf der PS5 kann es nur dazu kommen, dass schwer zu erkennen ist, welche der beiden Versionen nun installiert wurden und welche die Konsole startet. So kann es dazu kommen, dass auf der PS5 die PS4-Version, also die optisch Schlechtere gespielt wird.

Wird Cold War über den PlayStation Store gekauft, bietet euch die Konsole an, alle Inhalte zu downloaden. Spieler wählen diesen Weg in dem Glauben, alle Modi zu installieren und laden damit auch die PS4-Version auf ihre PS5. Laut Eurogamer wählt die PS5 dann aber die PS4-Version als Standard-Startoption und es startet die im Grunde schlechtere Variante des Spiels.

Die drei Punkte neben dem „Spielen“-Button lassen den Nutzer aber die richtige Version auswählen. Da die PS5 erst am 19. November in Europa erscheint, sind Spieler hierzulande also vorgewarnt und können beim Download des Spiels die richtige Version des Spiels auswählen und bekommen damit nicht nur die grafisch ansprechender Version, sondern sparen auch noch Speicherplatz. Wenn ihr ab Donnerstag also Black Ops Cold War installiert, achtet auf die richtige Version.

Ihr solltet unbedingt darauf achten, die richtige Version zu installieren, denn aktuell gibt es Berichte eines Bugs, der das eher geringe Problem wesentlich komplizierter macht. Wird nämlich die PS4-Version entfernt, kommt es zu einem Fehler mit der Download-Warteschlange und die PS5-Version lässt sich nicht starten. Bisher scheint nur das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen zu helfen.

Call of Duty: Black Ops Cold War ist erhältlich für PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One und PC.