Zum Mid-Season-Update für Call of Duty: Black Ops Cold War kündigten die Entwickler ein Feature an, in das viele Spieler große Hoffnungen setzten. Ein neuer Modus könnte das Problem mit dem viel kritisierten Matchmaking theoretisch beheben.

Call of Duty: Black Ops Cold War Facts

Die erste Season in Call of Duty: Black Ops Cold War und auch Warzone ist erreicht und ein Update bringt neben neuer Inhalte auch einen Ausblick auf das, was sich die Entwickler für die zweite Hälfte noch überlegt haben. Neben dem zu erwartbaren wie neuen Maps und Modi soll ein Feature einen Fan-Wunsch erfüllen.

https://store.playstation.com/de-de/product/EP0002-PPSA02050_00-CODCWTHEGAME0001/?utm_source=giga&utm_medium=psn&emcid=di-st-239016

Mit dem gestrigen Update bekam der Multiplayer-Modus Fireteam: Dirty Bomb eine neue Map namens Sanatorium. Die Heilanstalt am See soll Leaks zur Folge auch Teil einer neuen Warzone-Map sein.

Ebenfalls neu im Multiplayer ist der Modus Dropkick, in dem Teams versuchen ein wichtige Aktentasche zu sichern und zu verteidigen, bis sie das Punktelimit erreicht haben. Als neue Waffe gibt es mit dem Wakazashi eine neue Nahkampfwaffe. Ab dem 21. Januar 2021 wird es auch noch einen weiteren Operator geben.

Außerdem kündigten die Entwickler für den 4. Februar 2021 ein weiteres großes Update an. Dieses wird zum einen die Multiplayer-Map Express enthalten, die Bahnstation sollte Black Ops 2-Spielern bekannt vorkommen. Fans des Zombie-Modus dürfen sich nun endlich auch auf eine weitere Map freuen. Auf Firebase Z könnt ihr weiter auf Zombie- und Easter-Egg-Jagd gehen.

Bilderstrecke starten (32 Bilder) CoD Black Ops - Cold War: Alle Waffen - Liste, Bilder & Infos

League Play

Ein Datum hat die League-Play-Playlist noch nicht, der Ranked-Modus kommt aber noch in Season 1 (endet am 23. Februar). League Play ist eine sehr kompetitive Playlist mit sehr striktem Matchmaking. Zu erwarten sind saisonale Rang-Stufen, die ihr euch hocharbeiten könnt, losgelöst vom restlichen Spiel und mit eigenen Belohnungen. Viele Spieler hoffen, dass so das viel diskutierte Skill Based Matchmaking in den anderen Modi gelockert wird.

Welcome to #BlackOpsColdWar Season One: Reloaded.



The biggest year in Black Ops continues with new maps, modes, weaponry, and more. pic.twitter.com/YUpBCGLT0h — Call of Duty (@CallofDuty) January 14, 2021

Dann würde es einen Ort für kompletive Spieler geben, die sich mit anderen messen wollen und einen an dem Spieler einfach ein wenig entspannter und nur für den Spaß zocken können. Außer dem Hinweis auf der Roadmap gibt es aber noch keine Infos zum Thema League Play, es bleibt also abzuwarten, ob sich der Wunsch der Spieler erfüllt.

Dieses Wochenende (15. bis 19. Januar) gibt es ein weiteres Double-XP-Event, dieses Mal gibt es ausschließlich für die Waffen die doppelte Menge an Erfahrung.