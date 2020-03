CoD: Modern Warfare 2 Remaster wohl nicht mehr weit entfernt

Ein Twitter-Nutzer, der in der Vergangenheit bereits Informationen zu Call of Duty geleakt hat, die sich hinterher bestätigten, teilt den vermeintlichen Veröffentlichungszeitraum vom Remaster von Call of Duty: Modern Warfare 2.

Dass Call of Duty: Modern Warfare 2 ein Remaster bekommt, gilt als so gut wie bestätigt. Eine offizielle Ankündigung – und damit auch ein Release-Datum – gibt es bisher allerdings nicht. Gerüchte, die ein Twitter-User gerade verbreitet, könnten nun zumindest bei Letzterem einen gewissen Aufschluss geben.

So zählt der Leaker mit dem Twitter-Namen Okami eine Reihe von Inhalten auf, die angeblich zur Call of Duty-Franchise bevorstehen:

- Warzone is launching March 10th

- Trailer is ready. It's coming either on Thursday or on Monday.

- Free to play

- Squads only

- Will be in its own separate client

When all of this comes true you will know I'm right about MW2R coming this year.

— Okami (@Okami13_) March 5, 2020