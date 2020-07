Die neue Map Cheshire Park in Call of Duty: Modern Warfare enthält ein extrem lustiges Easter Egg, das auf eine Figur aus einer deutschen Sage zurückgeht – den Rattenfänger von Hammeln.

Call of Duty: Modern Warfare Facts

Der neuste Zugang zum Map-Pool von Call of Duty: Modern Warfare heißt Cheshire Park und ist erst seit wenigen Tagen verfügbar. Dennoch gelang es Spielern bereits, ein paar Geheimnisse der Map zu lüften, worunter sich auch ein gar nicht so einfach zu findendes Easter Egg befindet.

https://store.playstation.com/de-de/product/EP0002-CUSA15279_00-CODMWSTANDARD001?emcid=di-st-239016&utm_medium=psn&utm_source=giga

Das Easter Egg dreht sich um eine Figur aus einer deutschen Sage, dem Rattenfänger von Hameln (im Englischen, Pied Piper). Der Mann aus der Geschichte befreite die Stadt Hameln von einer Rattenplage, indem er sie mit einer Melodie aus seiner Flöte aus der Stadt lockte und in der Weser ertränkte. Als die Bewohner ihm die Bezahlung verweigerten, kehrte er zurück und führte die Kinder auf dieselbe Art aus der Stadt, während die Bewohner in der Kirche waren.

In Call of Duty entführt ihr jedoch keine Kinder, sondern sucht Rattenfallen. Von denen gibt es fünf, die nacheinander an zufälligen Orten auftauchen. Trefft ihr alle fünf mit einer Kugel, dann erscheint ein Stück Käse. Dieses muss dann mit dem Rest des Käserads, aus dem es rausgeschnitten wurde, wieder vereint werden und zur Statue auf der Map gebracht werden.

Ist der Käse abgelegt, beginnt die Melodie des Rattenfängers und die Tiere strömen aus den Ecken und umringen die Statue, um dort dann in farbigen Explosionen hochzugehen.

Auf der Map befindet sich noch ein weiteres Easter Egg in den zwei Apartments. Dort können die Pläne für den Anschlag auf den Piccadilly Circus gefunden werden und der Bus auf der Map fährt ebenfalls zu diesem Ziel aus der Kampagne von Modern Warfare.

Bilderstrecke starten (15 Bilder) The Last of Us 2: Die 14 coolsten Easter Eggs

Seid ihr Fans von Easter Eggs und freut euch wenn Entwickler kleine und blödsinnige Überraschungen in einem Spiel verteilen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.