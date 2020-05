Um der 3. Season von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone auf Wiedersehen zu sagen, bekommt ihr noch mal ein Double XP-Event, um euren Battle Pass näher an Stufe 100 zu bringen.

Wie auch zum Ende der letzten Season von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone dürft ihr auch in den letzten Tagen von Season 3 noch mal ordentlich Rang- und Waffen-Level sammeln und Battle Pass-Stufen erspielen.

Los geht es am Freitag (29. Mai 2020) um 19:00 Uhr und am Mittwoch (3. Juni 2020) ist um 08:00 Uhr wieder Schluss. Da Pfingstmontag ein Feiertag ist, habt ihr ein verlängertes Wochenende, um ordentlich XP einzustreichen. Der Übergang zu Season 4 ist damit fast nahtlos.

Für das schnelle Absolvieren von Herausforderungen und Missionen bieten sich die im gestrigen Update hinzugefügten Playlists Shoot House 24/7 und Shipment 24/7 ab. Zur Letzteren haben Call of Duty-Spieler ja ein ganz besonderes Verhältnis.

Alles, was diese Woche in Call of Duty los ist, könnt ihr auch nochmal im Activision-Blog nachlesen.

Mit dem XP-Boost für das ganze verlängerte Wochenenden lassen sich bestimmt noch die ein oder andere epische Blaupause erspielen.

Originalmeldung vom 6. Mai 2020:

CoD: Warzone/Modern Warfare: Double XP-Event wird wegen Serverproblemen verlängert

Wer am Wochenende in Call of Duty: Warzone und Modern Warfare ordentlich Erfahrung sammeln wollte, wurde leider von Bugs und Serverproblemen davon abgehalten.

Eigentlich sollten Call of Duty: Warzone-, wie Modern Warfare-Spieler am vergangenen Wochenende bei einem Double XP-Event ordentlich Rang-, Waffen-, und Battle Pass-Fortschritt erreichen können. Bugs und Serverprobleme machten diesen Plänen aber einen Strich durch die Rechnung.

Als „Entschädigung“ verlängert Infinity Ward das Double XP-Event bis zum 8. Mai 2020.

As a token of our appreciation for your patience while we worked on a few bugs over the weekend, we’ve turned on 2XP, 2X Weapon XP, and 2X Tiers, live now until Friday, May 8th! pic.twitter.com/R1Vjbyp1KS — Infinity Ward (@InfinityWard) May 5, 2020

Als kleines Extra gibt es noch ein Playlist-Update, das viele Spieler sicher freuen dürfte. Die viel gewünschte Shipment 24/7-Playlist lädt mit ihrem wilden Schießbuden-Charakter zum XP-Farmen ein.

Originalmeldung vom 28. April 2020:

CoD: Modern Warfare: Double XP-Event – Kommendes Wochenende doppelte XP sichern

Erneut können sich Call of Duty: Modern Warfare-Spieler kommendes Wochenende doppelte XP sichern. Das Ereignis gilt für PlayStation 4, Xbox One und PC-Spieler und bezieht sich dieses Mal auf den Battle Pass, Waffen und das Level.

Fleißige Modern Warfare und Warzone-Spieler können sich kommendes Wochenende reichlich XP sichern und damit einige Level abholen. Egal ob Battle Pass-Inhaber oder nicht, vom 1. Mai bis zum 4. Mai 2020 gilt es doppelte XP abzusahnen.

Heute erscheint zudem ein neuer Patch für das Spiel, dieser soll unter anderem einige Bugs ausmerzen.

Originalmeldung vom 14. April 2020:

CoD: Modern Warfare – Double XP-Event, neue Modi für Warzone und Multiplayer

Am kommenden Wochenende gibt es wieder doppelt Erfahrung in CoD: Modern Warfare. Inhaltlich gibt es aber auch ein wenig Abwechslung, das gilt für Warzone und den Multiplayer.

Mit Season 3 für Call of Duty: Modern Warfare kamen sowohl für den Multiplayer als auch für Warzone neue Inhalte ins Spiel, die nun nach und nach auf die Live-Server kommen. Dazu gehören auch zwei neue Modi.

Der neue Modus für Warzone wurde schon zum Release von Season 3 angekündigt. In „Scopes and Scatter Guns“ sind für die Trios in Verdansk nur Sniper und Shotguns erlaubt. Ob diese Beschränkung nur für die auf der Map vorhandenen Waffen gilt oder auch für Loadouts, wird in Activisions Blog-Post nicht eindeutig gesagt, doch es ist wahrscheinlich, dass es tatsächlich nur diese beiden Waffentypen gibt.

Für den Multiplayer von Modern Warfare erwartet Spieler der Modus Drop Zone. In diesem Modus muss ein Bereich (die namensgebende Drop Zone) gehalten werden, um Punkte zu verdienen. In diesem Modus können Spieler, Killstreaks nur durch Abwürfe über der Drop Zone erhalten. Die Drop Zone wandert natürlich über die Map und es werden Punkte vergeben pro Teammitglied, das sich in der Zone aufhält.

Wann die Modi ihren Weg ins Spiel finden, ist noch nicht bekannt. Spätesten aber zum Wochenende denn dann erwartet alle Spieler ein Double XP-Event. Sowohl im Multiplayer als auch in Warzone gibt es dann die doppelte Erfahrung für Rang und Waffen. Achtung: Das gilt nicht für die Stufen des Battle Pass. Los geht es am Freitag, den 17. April 2020, um 19:00 Uhr und am Montag (20. April 2020) ist zu selben Zeit auch wieder Schluss.