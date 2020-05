Stellt euch vor, ihr legt gerade eine Siegesserie mit 357 gewonnen Matches in Call of Duty: Modern Warfare hin und dann joint ein Cheater in euer Match.

Schon seit Launch plagen Call of Duty: Modern Warfare und Warzone Cheater und Bots. Zwar bemüht sich Infinity Ward mit neuen Systemen der Lage her zu werden, doch die Cheater sind noch immer ein großes Problem. Neue Report-Funktionen und ein eigenes Matchmaking für potenzielle Cheater – sozusagen eine Hölle nur für sie.

Das Cheater-Probleme begegnete Streamer Stallion während einer 357er Siegesserie. Nach zehn Streams und 90 Stunden Arbeit endete sein Lauf mit einem Aimbotter.

YO @InfinityWard @charlieINTEL @CallofDuty @CallofDutyUK

We were on a 357 winstreak on stream.

10 streams, 90+ hours put into this.

AND AN AIMBOTTER, just joined my game, NUKED AND LEFT.

SURELY you can do something about this?

Reset my stat/streak!?

Now i got nothing. pic.twitter.com/nrXgOIJnVi

— Hype Stallion (@ImStallionTV) May 6, 2020