Zum Start von Season 4 gibt es von Activision mal wieder ein kostenloses Multiplayer-Wochenende. In zwei Playlists dürfen auch Spieler die Modern Warfare nicht gekauft haben, sich ordentlich austoben.

Wer ein wenig Abwechslung von Warzone sucht, aber Call of Duty nicht den Rücken kehren will, der kann dieses Wochenende kostenlos Call of Duty: Modern Warfare spielen. Die neuen Inhalte der Season 4 können mal in anderem Kontext getestet werden und die gewonnene Erfahrung und auch die erreichten Battle Pass-Stufen, nehmt ihr mit nach Verdansk.

https://store.playstation.com/de-de/product/EP0002-CUSA15279_00-CODMWSTANDARD001?emcid=di-st-239016&utm_medium=psn&utm_source=giga

Los geht es am Freitag, 12. Juni, um 19:00 Uhr deutscher Zeit und am Montag (15. Juni) ist zur selben Zeit auch schon wieder Schluss.

Euch stehen eine Multiplayer-Playlist und eine Gunfight-Playlist zur Verfügung. Die Maps Scrapyard, Hardhat, Shoot House, Shipment und eine weitere für den 6v6-Multiplayer und sieben Maps für den 3v3-Gunfight-Modus. Diese Playlists können von allen Spielern genutzt werden, ihr könnt also als Modern Warfare-Käufer mit Freunden spielen, die nur das kostenlose Wochenende ausprobieren wollen.