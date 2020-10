Call of Duty: Modern Warfare hat in Sachen Maps schon ein paar Mal daneben gegriffen (Picadilly!) und auch Season 6 hatte wieder eine Map dabei, für die ein paar Spieler ganz besondere Worte finden.

Call of Duty: Modern Warfare Facts

Unter dem Titel „Accurate Tour“ gibt der YouTube-Kanal Replay Mode sehr unterhaltsame Führungen zu Maps, Modi und weiteren Themen in Call of Duty: Modern Warfare und Warzone. Die Videos beinhalten über jede Menge Sarkasmus vermittelt auch immer viel Kritik am Spiel. Das neuste Video dreht sich um die Maps von Season 6 und vor allem die Führung durch Tank Factory wird von Tausenden Spielern auf Reddit gefeiert.

PlayStation-Store: Jetzt bestellen

Die Führungen werden immer von einem Soldaten durchgeführt und durch Schauspieleinlagen durch andere Ingame-Figuren ergänzt. Die Videos sind Machinimas, also Filme oder kurze inszenierte Sequenzen, die innerhalb von Spiel-Engines entstehen. Das Genre wurde unter anderen durch die Halo-Serie Red vs. Blue bekannt. Die Serie war bis Januar 2020 sogar auf Netflix zu finden, ist aber heute noch immer auf YouTube zugänglich.

Den Reddit-Clip mit der Führung durch Tank Factory haben schon über 12.000 Nutzer auf Reddit mit einem Upvote versehen und feiern den Clip für seinen Humor in Wort und Bild sowie seine unterschwellige Kritik:

Das Video greift trotz seiner humorvollen Herangehensweise die Stimmung der Community auf. Nach 45 „urban-themed“ Maps folgte nun mal wieder eine Karte im Schnee. Die Map selbst kann aber den Abwechslungsreichtum des Settings nicht wiedergeben, gekämpft wird nämlich immer nur auf denselben zehn Prozent der Map, so der „Tour-Guide“.

Auf dem YouTube-Kanal finden sich noch viele solcher Videos rund um Modern Warfare und Warzone, die Macher schießen jedoch nicht nur gegen die Entwickler, auch die Spieler dürfen sich den Spiegel vorhalten lassen. Alles jedoch mit einer großen Prise Humor.