CoD: Modern Warfare: Warzone-Modus geleakt und auf Twitch beworben

Auf Twitch war kurzzeitig eine Werbung für einen Modus namens Warzone zu sehen. Diese wurde zwar schnell wieder entfernt, aber das Internet vergisst nie.

Auf Twitch prangte für eine kurze Zeit ein großes Werbebanner für Call of Duty: Modern Warfare, beworben wurde ein Modus namens Warzone. Auf Twitter ist der Werbung aber noch zu finden.

BREAKING: Advertisements for Call of Duty: #Warzone have began to appear on Twitch!https://t.co/pELCgxgPwQ pic.twitter.com/1oBZqmiFtU — Call of Duty Modern Warfare Stats (@CODTracker) March 9, 2020

Activision ging hart gegen Leaks zum neuen Modus vor und verlangte von Reddit sogar die Freigabe der Nutzerdaten der Leaker. Eine Entscheidung ist hier noch nicht gefallen. Warum dann trotz der harten Linie bezüglich Informationen zu Warzone, so ein Fehler mit dem Ausspielen der Werbung auf Twitch passieren konnte, ist unklar. Auch in anderer Leak sorgte kurzzeitig für Aufsehen. Wie die Kollegen von spieletipps berichten, habe ein YouTuber namens Chaos - vielleicht versehentlich - frühzeitig ein Review-Video zum Warzone-Modus veröffentlicht, das mittlerweile wieder offline ist. In der Zwischenzeit wurde dieses aber von vielen YouTuber-Usern gesehen und kommentiert.

Laut dem VideoGamesChronicle könnte der Release des Warzone-Modus morgen, am 10. März, erfolgen.

Original-Meldung vom 19. Februar 2020:

CoD: Modern Warfare – Battle Royale soll schon bald erscheinen

Auch wenn noch nichts offiziell ist, an Leaks und Gerüchten zum Battle Royale-Modus von Modern Warfare mangelt es zu Zeit nicht. Das Release-Datum soll sogar schon bekannt sein.

Seit zur Season 2 von Call of Duty: Modern Warfare ein neuer Menü-Punkt und eine verdächtige Intro-Sequenz aufgetaucht sind, wurden viele Hinweise gesammelt, das es sich um einen Battle Royale-Modus handelt.

Ein Hauch von Apex Legends

Da die Updates für Modern Warfare für gewöhnlich an Dienstagen live gehen, könnte es alsowerden, vorausgesetzt die Quelle von VideoGamesChronicle hat Recht.

Oder auch eher eine kräftige Böe. Modern Warfare möchte sich eines Ping-Systems bedienen mit dem Spieler effektiver kommunizieren können, ähnlich wie es bei Apex Legends genutzt wird. Ebenfalls durch Apex bekannt geworden, ist die Respawn-Möglichkeit in einem Battle Royale-Spiel. Hier soll Modern Warfare aber eine sehr eigene Mechanik entwickelt haben. Die Marken toter Kameraden sollen eingesammelt werden können, damit diese Spieler dann gegen andere bereits getötete Spieler in einem Gulag ein Duell darüber austragen, wer respawnen darf. Dieses Feature wird aber im Verlauf eines Matches abgestellt.

Modern Warfare soll aber noch weitere interessante Twists für das Battle Royale gefunden haben. So sollen zum Beispiel die aus dem Multiplayer bekannten Killstreaks im Battle Royale-Modus Verwendung finden. Zusätzlich soll sich laut VGC auch die Spieleranzahl um den Battle Royale-Durchschnitt herum bewegen, so sollen bis zu 200 Spieler in Squads auf der Map unterwegs sein.

Da es noch keine offizielle Ankündigung gibt, sind diese Leaks immer mit etwas Skepsis zu betrachten. Dataminer und Insider-Quellen hatten aber auch schon oft genug recht mit ihren Informationen und Eindeckungen.

Was haltet ihr von den möglichen Konzepten für das Modern Warfare-Battle Royale? Duelle um den Respawn? Killstreaks? Bis zu 200 Spieler? Würdet ihr euch auf diesen Battle Royale-Modus freuen, wenn sich diese Informationen als korrekt herausstellen?