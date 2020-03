CoD: Modern Warfares Warzone macht bei 150 Spielern noch lange nicht Schluss

Ob auf PS4, Xbox One oder PC: Im Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare bekämpfen sich momentan höchstens 150 Spieler. Diese Zahl soll aber noch viel weiter ansteigen.

Schon mit 150 Spielern pro Match ist Call of Duty: Warzone einer der größeren Battle Royale-Ableger. Doch Entwickler Infinity Ward will noch weiter gehen: Im Gespräch mit USA Today verriet Co-Chef Patrick Kelly, es sollen noch einmal 50 Spieler mehr werden.

Was ist Warzone? Werft einen Blick in den offiziellen Trailer:

Infinity Ward testet aktuell intern Warzone-Matches mit 200 Spielern, doch ein Release scheint laut Kelly schon in Planung zu sein:

„Tatsächlich, kann ich euch sagen, dass wir bereits mit 200 Spielern testen. Wir werden das ein wenig später veröffentlichen.“

Mit diesen höheren Spielerzahlen sollen möglicherweise auch die Squad-Größen wachsen. Aktuell können maximal drei Spieler ein Team bilden, das soll dann auf vier oder auch fünf Spieler erhöht werden. Aktuell testet Inifinity Ward aber noch, wie sich die unterschiedlichen Squad-Größen auf das Spiel auswirken.

Für diese großen Spielerzahlen in einem Multiplayer-Shooter war lange Zeit eher die Battlefield-Reihe bekannt – auch wenn sich im Falle von Moden Warfare oder Black Ops 4 die großen Zahlen auf den Battle Royale-Modus beschränken. Was haltet ihr von den „großen Modi“ von Warzone? Schreibt es in die Kommentare.