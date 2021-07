Cheater sind in Call of Duty: Warzone ein konstantes Problem – und nun nutzen sie vermehrt einen Cheat, mit dem sie im Grunde genommen überhaupt nicht mehr spielen müssen.

Call of Duty: Warzone hat mit einem massiven Cheater-Problem zu kämpfen: Nicht nur die Anzahl der Schummler wiegt schwer, auch die Art und Weise nimmt vielen den Spielspaß: Ein neuer Aim-Bot wird unter Cheatern immer populärer – und dieser macht einen großen Teil des Spiels vollkommen überflüssig, wie ein Video auf Reddit beweist.

Call of Duty: Warzone – Cheater tricksen mit Silent Aim

Seit Mai 2021 hat sich in der „Call of Duty: Warzone“-Community der Silent-Aim-Cheat verbreitet – im Wesentlichen ein Aimbot, der das Schummeln aber noch deutlich vereinfacht. Cheater müssen mit ihm nicht einmal mehr in die Nähe ihrer Gegner zielen, um diese auszuschalten. Silent Aim scheint ebenfalls weniger Probleme mit Rückstoß oder langen Distanzen zu haben.

Während das Cheaten in Warzone ohnehin schon ein echter Spaßkiller ist und natürlich gegen die Spielidee geht, führt ein völlig übermächtiger Cheat wie Silent Aim das gesamte Konzept ad absurdum. Nutzer spielen das Spiel im Grunde somit überhaupt nicht mehr und ruinieren damit nicht nur für andere Gamer sondern auch für sich selbst das Spielerlebnis.

Call of Duty: Warzone – Activision muss reagieren

Cheater sind CoD: Warzone schon seit Beginn ein Problem und Activision musste bereits zehntausende Accounts bannen. Doch wenn es um Warzone geht, scheint es einfach nie genug zu sein: Cheater legen sich einfach neue Accounts an, umgehen Sperren und fangen dann einfach wieder von vorne an. Bisher hat Activision diesem Teufelskreis kein Ende setzen können. Fans müssen nun zumindest hoffen, dass die Nutzung von Silent Aim eingeschränkt wird, denn damit ist ein annähernd faires oder sinnvolles Spiel nicht mehr möglich.

