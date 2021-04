Nun ist es offiziell, große Veränderungen stehen in Call of Duty: Warzone an. Das Ende für Verdansk ist nahe, doch was genau heißt das eigentlich?

In einer Woche endet die 2. Season in Call of Duty: Warzone und die Spieler warten gespannt auf die neuen Inhalte. Im Verlauf der Season haben die Entwickler immer wieder große Veränderungen angedeutet, vor allem die durch Verdansk ziehenden Zombies lassen etwas Besonderes für den Übergang zur neuen Season vermuten.

„Das Ende ist nahe“

Mit diesem kurzen Satz kündigt der offizielle Twitter-Account von Call of Duty ein besonderes Ereignis für den 21. April 2021 an. In dem kurzen Clip ist noch der Schädel zu sehen, der auch die Maschinen ziert, mit denen ihr die Zombie-Mini-Events in den vergangenen Wochen starten konntet.

Allem Anschein nach gibt es ein größeres Event zum Übergang in Season 3, die einen Tag später starten soll. Dafür spricht die Nennung einer konkreten Uhrzeit, Spieler können den Start am 21. April um 21 Uhr deutscher Zeit erwarten.

Kommt es zum „Nuke-Event“?

Die zurzeit gängigste Theorie für das Event ist ein akuter Zombie-Ausbruch, der nur durch einen nuklearen Schlag in Verdansk aufzuhalten ist. Leaks zu einem „Plague-Modus“ stützen diese Idee. Das Ganze soll sich am Damm in Verdansk abspielen. Diverse Content Creator haben von Activision Pakete mit Hinweisen bekommen. In einem der letzten befand sich ein Bauhelm mit einer Gasmaske darauf und dem Schriftzug „Verdansk Dam“. Ein beigelegtes Schriftstück nennt das bereits genannte Datum.

Ob dieses Event Verdansk komplett zerstört und es eine komplett neue Map gibt oder es die alte nur umgestaltet, ist nicht bekannt. Der Leak eines Werbeclips lässt einige Spieler glauben, es würde für Verdansk in die 80er gehen. Was davon genau der Wahrheit entspricht, erfahrt ihr vermutlich erst am 21. April.

Bis dahin könnt ihr euch aber noch in den alten Content stürzen. Dafür gibt es sogar noch mal ein Double-XP-Event. Vom 16. bis zum 19. April 2021 gibt es doppelte Erfahrung für Rang, Waffen und Battle Pass. PlayStation-Spieler dürfen sogar einen Tag eher starten.