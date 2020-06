Es gibt durchaus Sachen die an Call of Duty: Warzone zu kritisieren sind doch Infinty Wards Battle Royale mangelt es nicht an actionreichen Sequenzen, die in einem Hollywood-Streifen nicht anders aussehen würden.

Call of Duty: Warzone Facts

Im Reddit von Call of Duty: Warzone präsentieren Spieler immer wieder filmreife Clips von ihren Matches in Verdansk. Die gehen nur manchmal zwischen Beschwerden über Update-Größen oder Cheatern unter. Das sind wichtige Themen, aber ab und zu tun ein paar stumpfe Hollywood-Momente einfach gut.

Vor allem die Fahrzeuge, die in Warzone zu Verfügung stehen, sorgen gerne für Verfolgungsjagden im Stile von Fast & Furious und sind sogar realistischer als die Filme. Vin Diesel und Dwayne Johnson haben mit Autos auf dem Eis gegen ein U-Boot gekämpft, das Thema Realismus ist also vom Tisch. Es ist übrigens ein interessanter Zufall, dass es Spieler gibt, die glauben, in Warzone ein U-Boot gesehen zu haben.

Diese Clips könnten definitiv als Inspiration von den nächsten Fast & Furious-Film herhalten:

Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Helikoptern:

Falls kein Raketenwerfer zu Hand ist, reicht auch die Schrotflinte:

Es geht natürlich auch in der Kombination Raketenwerfer und Fallschirm, aber dafür ohne Fahrzeug auf:

Vielleicht gehört der letzte Clip auch eher in einen Tom Cruise-Film.

An Action mangelt es Call of Duty: Warzone jedenfalls nicht. Welche filmreifen Momente habt ihr schon in Verdansk erlebt? Teilt eure Geschichten doch in die Kommentaren.